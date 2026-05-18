قائمة تركيا - جولر ويلديز في الاختيارات الأولية لـ كأس العالم

أعلن فرينشينزو مونتيلا مدرب تركيا القائمة الأولية لفريقه للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب تركيا للمشاركة في كأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وتشهد القائمة تواجد كينان يلديز وأردا جولر ضمن 35 لاعبا بشكل مبدئي سيتم تقليص عددهم فيما بعد إلى 26.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: ألتاي بايندير (مانشستر يونايتد) - إرسين دستانوغلو (بيشكتاش) - ميرت جونوك (فنربخشة) - محمد شينجيزر (بشكشاهير) - أوجورجان تشاكير (جالاتاسراي).

الدفاع: عبد الكريم برداقجي (جالاتاسراي) - أحمد جان كابلان (نيميخين) - تشاجلار سويونشو (فنربخشة) - إرين إلمالي (جالاتاسراي) - فيردي كاديوغلو (برايتون) - ميريح ديميريل (أهلي جدة) - ميرت مولدور (فنرخبشة) - مصطفى إسكيهيلاش (طرابزون سبور) - أوزان كاباك (هوفنهايم) - سامت أكايدين (ريزه سبور) - يوسف أكشيجيك (الهلال) - زكي تشيليك (روما).

الوسط: أتاكان كارازور (شتوتجارت) - دمير إيكي تيكتاز (براجا) - هاكان تشالهان أوجلو (إنتر) - إسماعيل يوكسيك (فنربخشة) - كان أيهان (جالاتاسراي) - أوركون كوتشكو (بشيكتاش) - صالح أوزكان (بوروسيا دورتموند) - أرال سيمسير (ميتيلاند) - أردا جولر (ريال مدريد) - باريس ألبر يلماز (جالاتاسراي) - جان أوزون (آينتراخت فرانكفورت) - دينيز جول (بورتو).

الهجوم: عرفان جان كاهفيجي (فنربخشة) - كينان يلديز (يوفنتوس) - كريم أكتوركوجلو (فنربخشة) - أوجوز أيدين (فنربخشة) - يونس أكجون (جالاتاسراي) - يوسف ساري (بشاكشهير)

ويتواجد منتخب تركيا في المجموعة الرابعة مع أستراليا وأمريكا وباراجواي.