"سيظل اسمك مخلدا في تاريخ ريال مدريد".. فينيسيوس يودع كارباخال
الإثنين، 18 مايو 2026 - 20:51
كتب : FilGoal
ودع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، زميله بالفريق داني كارباخال عقب إعلان حريله عن الفريق.
داني كارباخال
النادي : ريال مدريد
وأعلن ريال مدريد رحيل كارباخال بنهاية الموسم الجاري بنهاية تعاقده.
وكتب فينيسيوس عبر حسابه على إنستاجرام: "أسطورة وأفضل ظهير أيمن، القائد الذي أظهر لنا طريق الفوز وشعور ما يعنيه ان تكون مدريدي".
"لقد شاركنا غرفة الملابس لعدة سنوات، عانينا وتوجنا بالألقاب ومررنا بلحظان لن أنساها أبدا".
"سويا غزونا دوري أبطال أوروبا والدوري والعالم، وخضنا ليالي بهذا القميص الذي نحبه كثيرا، شكرا على كل شيء، كان من الشرف أن أتعلم وأشارك العديد من اللحظات معك يا أخي، اسمك بالفعل مخلد في تاريخ ريال مدريد".
وقضى كارباخال مسيرته بالكامل في ريال مدريد باستثناء موسم قضاع معارا إلى باير ليفركوزن.
