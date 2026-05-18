قائمة كوراساو – لاعب مانشستر يونايتد السابق على رأس الاختيارات لـ كأس العالم

الإثنين، 18 مايو 2026 - 20:10

كتب : FilGoal

تاهيث تشونج

أعلن المخضرم ديك أدفوكات المدير الفني لمنتخب كوراساو القائمة المستدعاة لخوض بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب كوراساو للمشاركة في كأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

ويتواجد تاهيث تشونج لاعب مانشستر يونايتد السابق وشيفيلد يونايتد الحالي على رأس القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: تيريك بوداك (تيلستار الهولندي) – تريفور دورنبوش (فينلو الهولندي) – إلوي روم (ميامي الأمريكي)

الدفاع: ريشيدلي بازوير (كونياسبور التركي) – جوشوا برينيت (كايسريسبور التركي) – روشون فان إيجما (فالفيك الهولندي) – شيريل فلورانوس (زفوله الهولندي) – ديفيرون فونفيل (نيميخين الهولندي) – يوريين جاري (أبها السعودي) – أرماندو أوبيسبو (أيندهوفن الهولندي) – شوراندي سامبو (سبارتا روتردام الهولندي).

الوسط: جونينيو باكونا (فولندام الهولندي) – لياندرو باكونا (إجدير التركي) – ليفانو كومينينسيا (زيورخ السويسري) – كيفن فيليدا (دين بوش الهولندي) – أرجاني مارثا (روثرهام يونايتد الإنجليزي) – تيريس نوسلين (تيلستار الهولندي) – جودفرايد رويميراتوي (فالفيك الهولندي).

الهجوم: جيريمي أنونيسي (كيفيسيا اليوناني) – تاهيث تشونج (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – كينجي جوري (ماكابي حيفا) – سونتجي هانسن (ميدلسبراه الإنجليزي) – جيرفاني كاستانير (تيرينجانو الماليزي) – براندلي كواس (فولندام الهولندي) – يورجن لوساديا (ميامي الأمريكي) – جيرل مارجاريثا (بيفيرين البلجيكي).

ويقع منتخب كوراساو في المجموعة الخامسة برفقة ألمانيا وكوت ديفوار والإكوادور.

