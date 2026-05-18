بعد 12 مباراة بلا فوز.. حرس الحدود يحيي آماله بالبقاء وينتصر على كهرباء الإسماعيلية

أحيا حرس الحدود آماله في البقاء بالدوري المصري بالفوز على منافسه كهرباء الإسماعيلية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11.

وسجل محمد النجيلي ومؤمن عوض ثنائية حرس الحدود.

واستمر حرس الحدود لـ 12 مباراة متتالية في بطولة الدوري دون تحقيق أي فوز.

وخسر حرس الحدود 7 مباريات وتعادل في 5 آخرين.

ويعود الانتصار الأخير لحرس الحدود قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية إلى الجولة 19 من المرحلة الأولى ضد إنبي.

وتمكن حرس الحدود وقتها من الفوز بهدف دون رد.

وافتتح النجيلي النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد ارتداد الكرة له عقب تصدي من حارس كهرباء الإسماعيلية.

وفي الدقيقة 65 ضاعف عوض الفارق بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 26 في المركز الـ 12، بينما توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند النقطة 30 في المركز الـ 11.

May 18, 2026

وعلى الجانب الآخر، انتصر طلائع الجيش على خصمه فاركو بهدف دون رد سجله إسلام محارب في الدقيقة 43.

وهبط فاركو إلى دوري المحترفين بشكل رسمي.

ووصل طلائع الجيش للنقطة 37 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 22 في المركز الـ 13 أي قبل الأخير.