دوري NBA – شاي جيلجوس ألكسندر أفضل لاعب للعام الثاني على التوالي
الإثنين، 18 مايو 2026 - 19:37
كتب : FilGoal
توج الكندي شاي جيلجوس ألكسندر لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة MVP.
وحصل اللاعب الكندي على الجائزة للعام الثاني على التوالي في دوري NBA.
وقاد شاي جيلجوس ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي للفوز بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة في الموسم الماضي.
وفي الموسم الحالي قاده للتأهل لنهائي القسم الغربي لمواجهة سان أنطونيو سبيرز.
وانضم شاي جيلجوس لقائمة اللاعبين الذي فازوا بالجائزة مرتين متتاليتين وأبرزهم نيكولا يوكيتش ويانيس أنتيتوكونمبو وستيفن كيري وليبرون جيمس وتيم دانكن وستيف ناش.
