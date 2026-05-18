قائمة كرواتيا – مودريتش وبريسيتش على رأس الاختيارات الأولية لـ كأس العالم
الإثنين، 18 مايو 2026 - 18:51
كتب : FilGoal
أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا القائمة الأولية لكأس العالم 2026.
ويستعد منتخب كرواتيا للمشاركة في كأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.
ويتواجد المخضرمان لوكا مودريتش لاعب ميلان وإيفان بريسيتش جناح أيندهوفن على رأس القائمة الأولية.
وجاءت القائمة كالتالي:
الحراس: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب الكرواتي) – دومينيك كوتارسكي (كوبنهاجن الدنماركي) – إيفور باندور (هال سيتي الإنجليزي).
الدفاع: يوشكو جفارديول (مانشستر سيتي الإنجليزي) – دوجي كاليتا كار (ريال سوسييداد الإسباني) – يوسيب شوتالو (أياكس الهولندي) – يوسيب ستانيسيتش (بايرن ميونيخ الألماني) – مارين بونجراشيتش (فيورنتينا الإيطالي) – مارتين إرليتش (ميتيلاند الدنماركي) – لوكا فوسكوفيتش (هامبورج الألماني).
الوسط: لوكا مودريتش (ميلان الإيطالي) – ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ماريو باساليتش (أتالانتا الإيطالي) – نيكولا فلاسيتش (تورينو الإيطالي) – لوكاس سوتشيتش (ريال سوسييداد الإسباني) – مارتين باتورينا (كومو الإيطالي) – كريستيان ياكيتش (أوجسبورج الألماني) – بيتار سوتشيتش (إنتر الإيطالي) – نيكولا مورو (بولونيا الإيطالي) – توني فروك (رييكا الكرواتي).
الهجوم: إيفان بريسيتش (أيندهوفن الهولندي) – أندري كراماريتش (هوفنهايم الألماني) – أنتي بوديمير (أوساسونا الإسباني) – ماركو باساليتش (أورلاندو سيتي الأمريكي) – بيتار موسى (دالاس الأمريكي) – إيجور ماتانوفيتش (فرايبورج الألماني).
قائمة اللاعبين الاحتياط
لوفرو ماير (فولفسبورج الألماني) – فرانيو إيفانوفيتش (بنفيكا البرتغالي) – ديون درينا بيليو (دينامو زغرب الكرواتي) – إيفان سمولشيتش (كومو الإيطالي) – كارلو ليتيكا (لوزان السويسري) – أدريان سيجيشيتش (بورتسموث الإنجليزي) – لوكا ستويكوفيتش (دينامو زغرب الكرواتي).
ويقع منتخب كرواتيا في مجموعة تضم إنجلترا وغانا وبنما.