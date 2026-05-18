قائمة النمسا - ألابا ولايمر في الاختيارات النهائية لـ النمسا بكأس العالم

أعلن رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا قائمة فريقه التي ستشارك بكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب النمسا للمشاركة في كأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وشهدت القائمة تواجد دافيد ألابا لاعب ريال مدريد وماركو أرناوتوفيتش لاعب إنتر السابق.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: ألكسندر شلاجر (رد بول سالزبورج) - فلوريان فييجيلي (فيكتوريا بلزن) - باتريك بينتز (بروندبي).

الدفاع: دافيد أفينجروبر (إلتشي) - كيفن دانسو (توتنام) - شتيفان بوش (ماينز) - دافيد ألابا (ريال مدريد) - فيليب لينهارت (فرايبورج) - فيليب مويني (ماينز) - ألكسندر براس (هوفنهايم) - ماركو فريدل (فيردر بريمن) - مايكل سفوبودا (فينيسيا).

الوسط: تشافي شلاجر (لايبزج) - نيكولاس زيفالد (لايبزج) - مارسيل سابيتزر (بوروسيا دورتموند) - فلوريان تشوكوميكا (بوروسيا دورتموند) - رومانو شميد (فيردر بريمن) - كريستوف باومجارتنز (لايبزج) - كونراد لايبزر (بايرن ميونيخ) - باتريك فيمر (فولفسبورج) - بول فانز (بي إس في أيندهوفن) - أليساندرو شوبف (فولفسبيرجر).

الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش (رد ستار بيلجراد) - ميشائيل جريجوريتش (أوجسبورج) - ساسا كالادزيتش (لاسك).

ويتواجد منتخب النمسا في المجموعة العاشرة بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والأردن.