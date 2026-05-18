قائمة الكونغو – ماييلي وويسا على رأس الهجوم لكأس العالم
الإثنين، 18 مايو 2026 - 18:04
كتب : FilGoal
أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية قائمة فريقه النهائية المشاركة في كأس العالم 2026.
وشهدت القائمة تواجد فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، وأيضا يوان ويسا مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
ويقع منتخب الكونغو في المجموعة 11 بجانب كل من البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.
وجاءت القائمة كالآتي:
حراسة المرمى: تيموثي فايولو (إف سي نوه – أرمينيا) - ليونيل مباسي (لو هافر – فرنسا) – ماتيو إيبولو ( ستاندرادليج – بلجيكا)
خط الدفاع: شانسيل مبيمبا (ليل – الفرنسي) – آرون وان – بيساكا (وست هام – إنجلترا) – أكسيل توانزيبي (بيرنلي – إنجلترا) – آرثو ماسواكو (لانس – فرنسا) – جيديون كالولو (لوريان – فرنسا) – ديلان باتوبينسيكا (لاريسا – اليونان) – روكي بوشيري (هيبيرنيان – اسكتلندا) – ستيف كابوادي (ويدزي لودز – بولندا)
خط الوسط: نوح ساديكي (سندرلاند – إنجلترا) – صامويل موتوسامي (أتروميتوس – اليونان) – إيدو كايمبي (واتفورد – إنجلترا) – نجالاييل موكاو (ليل – فرنسا) – تشارلز بيكل (إسبانيول – إسبانيا) – ثيو بونجوندا (سبارتاك – روسيا) – ناتانايل مبوكو (مونبيلييه – فرنسا) – بريان سيبينجا (كاستيلون – إسبانيا) – جايل كاكوتا (لاريسا – اليونان)
خط الهجوم: يوان ويسا (نيوكاسل – إنجلترا) – سيدريك باكامبو (ريال بيتيس – إسبانيا) – سيمون بانزا (الجزيرة – الإمارات) – فيستون ماييلي (بيراميدز) – ميسشاك إيليا (ألانيا سبور – تركيا)