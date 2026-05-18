سان جيرمان يوضح تفاصيل إصابة ديمبلي قبل أيام من نهائي دوري الأبطال

الإثنين، 18 مايو 2026 - 17:47

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

كشف نادي باريس سان جيرمان آخر المستجدات الطبية المتعلقة بنجمه عثمان ديمبيلي بعد مباراة الفريق ضد نادي باريس ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وأوضح النادي الباريسي أن ديمبيلي استبدل كإجراء احترازي خلال مباراة نادي باريس بسبب شعوره بانزعاج عضلي في عضلة السمانة.

وأضاف النادي أن النجم الفرنسي سيواصل الخضوع للعلاج خلال الأيام المقبلة.

ويستعد سان جيرمان لملاقاة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو الجاري.

واختتم باريس سان جيرمان موسمه بالدوري الفرنسي بخسارة الدربي من باريس بهدفين مقابل هدف.

بذلك يكون باريس سان جيرمان قد أنهى الموسم في الصدارة برصيد 76 نقطة وبفارق 6 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، بينما أنهى باريس موسمه الأول بالدوري الفرنسي في المركز الـ 11.

تقدم برادلي باركولا لباريس سان جيرمان بالهدف الأول في الدقيقة 50 بعد تمريرة من فابيان رويز.

وأحرز أليماني جوري هدفين متتاليين لباريس في الدقيقتين 76 و94 ليهدي الفوز لفريقه.

