اشتباه بإصابة مدافع النصر بقطع في الرباط الصليبي

أظهرت الفحوصات التي خضع لها سلطان الغنام الظهير الأيمن لفريق النصر احتمالية تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن الغنام خضع لكشف بالأشعة في أحد المراكز الطبية المختصة تبين من خلاله وجود اشتباه بتعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي.

ومن المقرير أن يجري فحوصات إضافية مع استشارة الطبيب المعالج، وبعض الأطباء المختصين، حول ما إذا كانت نوعية الإصابة تتطلب تأهيلًا أو إجراء عملية جراحية عاجلة، حسب التقرير.

وأضاف التقريرأنه من المرجح أن يتجه الغنام لإجراء عملية عاجلة بعد استشارة البرتغالي كارلوس ميجيل طبيب النادي، على أن يخضع بعدها لفترة تأهيل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وسقط الغنام - 32 عامًا - على أرض ملعب الأول بارك قبل نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2، أمام جامبا أوساكا، والذي توج باللقب بعد فوزه 1ـ0، ونقل بعدها للعلاج، وعاد واستكمل المباراة.

وانضم الغنام إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من الفيصلي لمدة 5 مواسم، وفي أكتوبر 2023 مددت إدارة النادي عقد اللاعب حتى 2028.

وارتدى الغنام القميص الأصفر في 292 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع 42.

وفي الموسم الجاري، شارك في 45 مباراة بمجموع يصل إلى 2441 دقيقة، لم يسجل، وصنع هدفين، ونال 5 بطاقات صفراء.