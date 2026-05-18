شكوك حول مشاركة بنزيمة أمام الفيحاء

يخضع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق الهلال إلى اختبارات بدنية لمعرفة إمكانية مشاركته من عدمها في المواجهة الأخيرة والحاسمة أمام الفيحاء.

ويحل الهلال ضيفا على الفيحاء يوم الخميس ضمن الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية إلى أن أمر مشاركة بنزيمة لم يحسم حتى الآن، على أن تحدد نتيجة الاختبارات مشاركته من عدمها في المباراة.

وعانى بنزيمة من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مشاركته في الدربي الثلاثاء الماضي، أمام النصر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

إذ اضطر الإيطالي سيموني إنزاجي إلى استبداله بالبرازيلي ماركوس ليوناردو عند الدقيقة 69 من زمن المباراة.

ويحتاج الهلال، صاحب المركز الثاني بـ81 نقطة، للتتويج بلقب الدوري السعودي، إلى الفوز فقط على الفيحاء.

ولكن بشرط تعادل أو خسارة النصر المتصدر 83 نقطة أمام ضمك، في المباراتين اللتين تلعبان في توقيت واحد.