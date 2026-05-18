"بين الشكل الطبيعي والمجموعتين".. في الجول يكشف ما يدور بشأن ملامح الدوري في الموسم المقبل

الإثنين، 18 مايو 2026 - 17:21

كتب : FilGoal

لم تستقر رابطة الأندية بشكل نهائي على نظام الدوري المصري للموسم المقبل.

ويأتي ذلك وسط رغبة أكثر من ناد في إقامة مسابقة الموسم المقبل والتي ستتكون من 20 فريقا بالشكل الطبيعي بدوري من دورين.

إلا أن رابطة الأندية تدرس استمرار نظام الموسم الحالي مع إقامة مجموعة المنافسة على اللقب من 8 فرق بدلا من 7.

ويكشف FilGoal.com ما يدور في رابطة الأندية بشأن موسم الدوري الجديد:

- لم يتم تحديد موعد انطلاق الدوري الجديد حتى الآن

- الأقرب إقامة الموسم المقبل مثل الموسم الحالي الدوي من دور واحد ثم تقسيم الدور الثاني على مجموعتين

- تدرس رابطة الأندية إقامة مجموعة اللقب من 8 فرق بينما مجموعة الهبوط من 12 فريق

- تقدم أكثر من ناد بمقترح إقامة الدوري الموسم الجديد من دورين بشكله الطبيعي بدلا من النظام الحالي

- رابطة الأندية تؤجل جميع المناقشات بشأن شكل الموسم الجديد وتسعى لأن يكون الموسم المقبل مثل الحالي بإقامة الدور الثاني من مجموعتين بسبب ضيق الوقت

- رابطة الأندية أبلغت الأندية أن الأقرب هو هبوط 4 فرق الموسم المقبل ليكون الموسم الذي يليه من 18 فريق

