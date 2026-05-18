منافس مصر - مدير منتخب إيران يوضح كيف يسير برنامج الإعداد لكأس العالم

الإثنين، 18 مايو 2026 - 17:18

كتب : FilGoal

منتخب إيران

كشف مهدي محمد نبي نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم ومدير منتخب إيران تفاصيل برنامج إعداد الفريق لكأس العالم 2026.

وقال محمد نبي في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم: "المنتخب الإيراني يتوجه إلى تركيا وفق البرنامج المحدد مسبقًا، لخوض مباراتين وديتين مؤكدتين".

وأضاف "أحد المنتخبين هو جامبيا، أما المنافس الثاني فسيتم الإعلان عنه خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة بعد توقيع العقود النهائية. كما سنخوض مباراة أمام أحد الأندية التركية".

أخبار متعلقة:
منافس مصر - منتخب إيران يبدأ معسكره الأخير في تركيا استعدادا لكأس العالم منافس مصر - مدرب إيران: الظروف صعبة لكن لا يجب أن نبحث عن أعذار منافس مصر - إيران: فيفا استمع إلى شروطنا الـ10 للمشاركة في كأس العالم وقدم حلولا منافس مصر - قائمة إيران.. تواجد طارمي وغياب أزمون في الاختيارات الأولية

وتابع "بعد ذلك سيتوجه المنتخب إلى مدينة توسان في ولاية أريزونا الأمريكية، حيث سنواجه بورتوريكو".

واستطرد "بالنظر إلى المعسكرات القصيرة التي أقامها الجهاز الفني في طهران، نأمل أن يسهم معسكر تركيا في تحقيق رؤية المدرب أمير قلعه نويي الفنية".

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وأكد مدير منتخب إيران رضاه عن وضع اللاعبين قبل كأس العالم قائلا "الجهاز الفني كان على تواصل ممتاز مع اللاعبين من الناحيتين النفسية والتحفيزية. كما أن مراسم التوديع التي أُقيمت في ساحة الثورة بطهران ساهمت في رفع معنويات الفريق".

وأتم "دعم رئيس الاتحاد مهدي تاج، إلى جانب وزير الرياضة أحمد دنيا مالي، وكذلك دعم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان حاضرًا دائمًا. ونأمل أن تكون نتائجنا في كأس العالم بالشكل الذي يُرضي الشعب الإيراني".

إيران: فيفا استمع إلى شروطنا الـ10 للمشاركة في كأس العالم وقدم حلولا

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 19 يوليو.

سيلعب منتخب الفراعنة ضد إيران في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم 27 يونيو المقبل.

إيران مصر كأس العالم
نرشح لكم
سياتل وفانكوفر.. الفراعنة يركضون فوق جراح التاريخ في المونديال خبر في الجول - موعد إعلان حسام حسن لقائمة كأس العالم النهائية.. وعدد اللاعبين منافس مصر - منتخب إيران يبدأ معسكره الأخير في تركيا استعدادا لكأس العالم منافس مصر - مدرب إيران: الظروف صعبة لكن لا يجب أن نبحث عن أعذار مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل رحلة منتخب مصر لمواجهة البرازيل ثم المعسكر منافس مصر - إيران: فيفا استمع إلى شروطنا الـ10 للمشاركة في كأس العالم وقدم حلولا مصدر من المنتخب لـ في الجول: عبد المنعم ضمن قائمة كأس العالم.. وهذا موقف مهدي وثلاثي المرمى مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تقدمنا بطلب لفيفا من أجل اعتماد ودية روسيا دولية
أخر الأخبار
بعد 12 مباراة بلا فوز.. حرس الحدود يحيي آماله بالبقاء وينتصر على كهرباء الإسماعيلية 5 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري 11 دقيقة | الدوري المصري
دوري NBA – شاي جيلجوس ألكسندر أفضل لاعب للعام الثاني على التوالي 21 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
قائمة كرواتيا – مودريتش وبريسيتش على رأس الاختيارات الأولية لـ كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
10 نقاط.. في الجول يكشف خطة الأهلي لهيكلة فريق الكرة ساعة | الدوري المصري
قائمة النمسا - ألابا ولايمر في الاختيارات النهائية لـ النمسا بكأس العالم ساعة | في المونديال
قائمة الكونغو – ماييلي وويسا على رأس الهجوم لكأس العالم ساعة | في المونديال
سياتل وفانكوفر.. الفراعنة يركضون فوق جراح التاريخ في المونديال ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529361/منافس-مصر-مدير-منتخب-إيران-يوضح-كيف-يسير-برنامج-الإعداد-لكأس-العالم