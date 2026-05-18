نانت يصدر بيانا شديد اللهجة بعد شغب جماهيره أمام تولوز

الإثنين، 18 مايو 2026 - 17:06

كتب : FilGoal

شغب جماهيري في مباراة نانت ضد تولوز

أصدر نادي نانت بيانا شديد اللهجة بشأن الأحداث التي شهدتها مباراته ضد تولوز يوم الأحد.

وتوقفت مباراة نانت وتولوز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي في الدقيقة 22 بسبب شغب الجماهير واقتحامهم أرض الملعب.

وهبط نانت بالفعل قبل جولتين على النهاية باحتلال المركز قبل الأخيرة.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: علينا إسقاط بورنموث أولا قبل التفكير في الجولة الختامية كارباخال يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ريال مدريد بعد الرحيل أثليتك: يامال خارج لقاء إسبانيا الافتتاحي بكأس العالم.. وقد يغيب أمام السعودية ليفربول يعلن تفاصيل تكريم صلاح في أنفيلد

وجاء بيان نانت على النحو التالي:

يدين نادي نانت بأشد العبارات الأحداث التي وقعت مساء الأحد خلال مباراة الجولة 34 من الدوري الفرنسي.

ورغم تفهم النادي لحالة الحزن والإحباط الناتجة عن موسم صعب للغاية والهبوط لدوري الدرجة الثانية، فإن قيم النادي وتاريخه وهويته لا يمكن انتهاكها بهذه التصرفات والسلوكيات.

وأكد النادي أن الغضب وخيبة الأمل لا يمكن أن يبررا دخول أشخاص ملثمين إلى أرضية ملعب لا بوجوار، مما أدى إلى خلق أجواء من الترهيب والتوتر.

وشدد على أن ملعب كرة القدم يجب أن يبقى مكانا آمنا للجميع.

كما توجه النادي بالشكر إلى الجماهير التي حافظت على هدوئها رغم الظروف، وكذلك إلى فرق الأمن والسلطات التي تم استنفارها طوال الأمسية.

وأكد نادي نانت أنه سيتعاون بشكل كامل مع السلطات ورابطة الدوري الفرنسي من أجل كشف ملابسات الأحداث وتحديد المسؤولين.

وفي هذه الفترة الصعبة، يدعو النادي إلى الوحدة والهدوء والاحترام من أجل التحضير للموسم المقبل في أفضل الظروف الممكنة.

Image

واستضاف نانت على ملعب لا بوجوار ضيفه تولوز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وانتظرت الجماهير حتى الدقيقة 22 واقتحمت أرض الملعب وألقت الألعاب النارية في الملعب.

يذكر أن مصطفى محمد تواجد في اللقاء على مقاعد البدلاء.

وأعُلن إيقاف المباراة بشكل نهائي "تم اتخاذ قرار إيقاف المباراة نهائيا لأسباب أمنية".

ويخوض وحيد خليلوزيتيش المباراة الأخيرة في مسيرته التدريبية إذ أعلن سابقا أن الموسم الحالي هو الأخير له ليسدل الستار على مسيرته في واحدة من اللحظات الحزينة في تاريخ نانت.

ويحتل نانت المركز 17 برصيد 23 نقطة إذ اكتفى الفريق الكناري بتحقيق 5 انتصارات فقط طيلة الموسم.

وخاض مصطفى محمد هذا الموسم 24 مباراة بقميص نانت لمدة 1162 دقيقة وسجل 4 أهداف فقط في المركز الثاني بترتيب هدافي الفريق.

نانت مصطفى محمد
نرشح لكم
قائمة النمسا - ألابا ولايمر في الاختيارات النهائية لـ النمسا بكأس العالم سان جيرمان يوضح تفاصيل إصابة ديمبلي قبل أيام من نهائي دوري الأبطال رحلة الملك (3) – من الشك إلى الهيمنة.. كيف أعاد محمد صلاح كتابة موسمه الثالث مع ليفربول أثليتك: يامال خارج لقاء إسبانيا الافتتاحي بكأس العالم.. وقد يغيب أمام السعودية برشلونة يكشف إصابة فيرمين لوبيز.. وتقارير ترجح غيابه عن كأس العالم لعنة شارة القيادة مستمرة.. ريال مدريد يعلن رحيل كارباخال بعد فشل التأهل الأوروبي.. فرانكفورت يعلن رحيل رييرا عن تدريب الفريق مباراة ليفاندوفسكي الأخيرة على كامب نو.. برشلونة يفوز على ريال بيتيس
أخر الأخبار
قائمة النمسا - ألابا ولايمر في الاختيارات النهائية لـ النمسا بكأس العالم 4 دقيقة | في المونديال
قائمة الكونغو – ماييلي وويسا على رأس الهجوم لكأس العالم 7 دقيقة | في المونديال
سياتل وفانكوفر.. الفراعنة يركضون فوق جراح التاريخ في المونديال 7 دقيقة | الكرة المصرية
سان جيرمان يوضح تفاصيل إصابة ديمبلي قبل أيام من نهائي دوري الأبطال 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رحلة الملك (3) – من الشك إلى الهيمنة.. كيف أعاد محمد صلاح كتابة موسمه الثالث مع ليفربول 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اشتباه بإصابة مدافع النصر بقطع في الرباط الصليبي 36 دقيقة | سعودي في الجول
شكوك حول مشاركة بنزيمة أمام الفيحاء 46 دقيقة | سعودي في الجول
بمشاركة مصر والمغرب.. السنغال تستضيف كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529360/نانت-يصدر-بيانا-شديد-اللهجة-بعد-شغب-جماهيره-أمام-تولوز