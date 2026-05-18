نانت يصدر بيانا شديد اللهجة بعد شغب جماهيره أمام تولوز

أصدر نادي نانت بيانا شديد اللهجة بشأن الأحداث التي شهدتها مباراته ضد تولوز يوم الأحد.

وتوقفت مباراة نانت وتولوز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي في الدقيقة 22 بسبب شغب الجماهير واقتحامهم أرض الملعب.

وهبط نانت بالفعل قبل جولتين على النهاية باحتلال المركز قبل الأخيرة.

وجاء بيان نانت على النحو التالي:

يدين نادي نانت بأشد العبارات الأحداث التي وقعت مساء الأحد خلال مباراة الجولة 34 من الدوري الفرنسي.

ورغم تفهم النادي لحالة الحزن والإحباط الناتجة عن موسم صعب للغاية والهبوط لدوري الدرجة الثانية، فإن قيم النادي وتاريخه وهويته لا يمكن انتهاكها بهذه التصرفات والسلوكيات.

وأكد النادي أن الغضب وخيبة الأمل لا يمكن أن يبررا دخول أشخاص ملثمين إلى أرضية ملعب لا بوجوار، مما أدى إلى خلق أجواء من الترهيب والتوتر.

وشدد على أن ملعب كرة القدم يجب أن يبقى مكانا آمنا للجميع.

كما توجه النادي بالشكر إلى الجماهير التي حافظت على هدوئها رغم الظروف، وكذلك إلى فرق الأمن والسلطات التي تم استنفارها طوال الأمسية.

وأكد نادي نانت أنه سيتعاون بشكل كامل مع السلطات ورابطة الدوري الفرنسي من أجل كشف ملابسات الأحداث وتحديد المسؤولين.

وفي هذه الفترة الصعبة، يدعو النادي إلى الوحدة والهدوء والاحترام من أجل التحضير للموسم المقبل في أفضل الظروف الممكنة.

واستضاف نانت على ملعب لا بوجوار ضيفه تولوز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وانتظرت الجماهير حتى الدقيقة 22 واقتحمت أرض الملعب وألقت الألعاب النارية في الملعب.

يذكر أن مصطفى محمد تواجد في اللقاء على مقاعد البدلاء.

وأعُلن إيقاف المباراة بشكل نهائي "تم اتخاذ قرار إيقاف المباراة نهائيا لأسباب أمنية".

ويخوض وحيد خليلوزيتيش المباراة الأخيرة في مسيرته التدريبية إذ أعلن سابقا أن الموسم الحالي هو الأخير له ليسدل الستار على مسيرته في واحدة من اللحظات الحزينة في تاريخ نانت.

ويحتل نانت المركز 17 برصيد 23 نقطة إذ اكتفى الفريق الكناري بتحقيق 5 انتصارات فقط طيلة الموسم.

وخاض مصطفى محمد هذا الموسم 24 مباراة بقميص نانت لمدة 1162 دقيقة وسجل 4 أهداف فقط في المركز الثاني بترتيب هدافي الفريق.