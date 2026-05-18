قائمة كاب فيردي - استبعاد كامويش من كأس العالم.. وتواجد مينديش وسيميدو

الإثنين، 18 مايو 2026 - 17:02

كتب : FilGoal

إيلتسين كامويش - كاب فيردي

استبعد بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي، يلسين كامويش مهاجم الأهلي من القائمة النهائية للمشاركة في كأس العالم.

وتأهل منتخب كاب فيردي إلى كأس العالم بعدما تصدر المجموعة الرابعة التي ضمت الكاميرون، وليبيا، وأنجولا وموريشيوس، وإيسواتيني.

ويتواجد منتخب كاب فيردي في المجموعة الثامنة بكأس العالم إلى جانب إسبانيا، وأوروجواي، والسعودية.

أخبار متعلقة:
بيدري: أود الحصول على قميص كاب فيردي في كأس العالم كامويش يشارك في فوز كاب فيردي أمام فنلندا بركلات الترجيح كامويش في قائمة كاب فيردي لأول مرة استعدادا لتوقف مارس كرة يد - منتخب مصر لنهائي إفريقيا للمرة الـ 18 بالفوز على كاب فيردي

وجاءت قائمة كاب فيردي كالآتي:

حراسة المرمى: فوزينيا (تشافيز البرتغالي) – ماركيو روزا (مونتانا البلغاري) – كارلوس سانتوس (سان دييجو الأمريكي)

الدفاع: ستوبيرا (تورينسي البرتغالي) – روبيرتو دي بيكو (شامروك الأيرلندي) – ديني (البطائح الإماراتي) – لوجان كوستا (فياريال الإسباني) – سيدني كابرال (بنفيكا البرتغالي) - ستيفان موريرا (كولومبوس الأمريكي) - وانجر بينا (طرابزون التركي) - جواو باولو (إس بي الروماني) - كيلف بيريز (إس جيه كي الفنلندي).

الوسط: جاميرو مونتيرو (زفوله الهولندي) – يانيك سيميدو (فارينيسي البرتغالي) - تيلمو أركانجو (فيتوريا جيماريش البرتغالي) - لاروس دوارتي (بوشكاش المجري) - ديروي دوارتي (لودوجوريتس المجري) – كيفين بينا (كراسنودار الروسي).

الهجوم: ريان مينديش (إجدير التركي) – جاري رودريجيز (أبولون القبرصي) – ويلي سيميدو (أومونيا القبرصي) – جوفاني كابرال (إشتريلا أمادورا البرتغالي) – هيليو فاريلا – نونو دا كوستا (اسطنبول باشاك شهير التركي) - داليون ليفرامينتو (كاسا بيا البرتغالي) - جيلسون بينتشيمول (أكرون تولي الروسي).

وانضم كامويش إلى الأهلي، يناير الماضي، قادما من ترومسو النرويجي.

ويبلغ كامويش من العمر 26 عاما وولد في أنجولا.

وانتقل مهاجم الأهلي مبكرا إلى البرتغال ليلعب في ناشئي سبورتنج لشبونة وماريتيمو وكلوب ديبورتيفو ناسيونال.

وتدرج كامويش ليلعب مع الفريق الثاني لماريتيمو ثم رحل إلى أونياو ألميريم.

ورحل كامويش إلى الفريق الثاني في ألفيركا وبعد عام رحل من البرتغال وانتقل إلى سكيليفتيا السويدي ومنه إلى براج عقب عامين.

جميع هذه الانتقالات تمت بدون مقابل مالي حتى غادر السويد متجها إلى ترومسو النرويجي مقابل 250 ألف يورو في فبراير من العام الماضي.

كامويش كاب فيردي كأس العالم قائمة كأس العالم
نرشح لكم
قائمة كرواتيا – مودريتش وبريسيتش على رأس الاختيارات الأولية لـ كأس العالم قائمة النمسا - ألابا ولايمر في الاختيارات النهائية لـ النمسا بكأس العالم قائمة الكونغو – ماييلي وويسا على رأس الهجوم لكأس العالم سياتل وفانكوفر.. الفراعنة يركضون فوق جراح التاريخ في المونديال خبر في الجول - موعد إعلان حسام حسن لقائمة كأس العالم النهائية.. وعدد اللاعبين نيمار: تعرضت لانتقادات غير منطقية.. وأنا جاهز لكأس العالم وأنتظر قرار أنشيلوتي مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل رحلة منتخب مصر لمواجهة البرازيل ثم المعسكر مصدر من المنتخب لـ في الجول: عبد المنعم ضمن قائمة كأس العالم.. وهذا موقف مهدي وثلاثي المرمى
أخر الأخبار
قائمة كرواتيا – مودريتش وبريسيتش على رأس الاختيارات الأولية لـ كأس العالم 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل خطة الأهلي لهيكلة فريق الكرة في الموسم المقبل 4 دقيقة | الدوري المصري
قائمة النمسا - ألابا ولايمر في الاختيارات النهائية لـ النمسا بكأس العالم 49 دقيقة | في المونديال
قائمة الكونغو – ماييلي وويسا على رأس الهجوم لكأس العالم 52 دقيقة | في المونديال
سياتل وفانكوفر.. الفراعنة يركضون فوق جراح التاريخ في المونديال 52 دقيقة | الكرة المصرية
سان جيرمان يوضح تفاصيل إصابة ديمبلي قبل أيام من نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
رحلة الملك (3) – من الشك إلى الهيمنة.. كيف أعاد محمد صلاح كتابة موسمه الثالث مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
اشتباه بإصابة مدافع النصر بقطع في الرباط الصليبي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529359/قائمة-كاب-فيردي-استبعاد-كامويش-من-كأس-العالم-وتواجد-مينديش-وسيميدو