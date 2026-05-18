قائمة كاب فيردي - استبعاد كامويش من كأس العالم.. وتواجد مينديش وسيميدو

استبعد بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي، يلسين كامويش مهاجم الأهلي من القائمة النهائية للمشاركة في كأس العالم.

وتأهل منتخب كاب فيردي إلى كأس العالم بعدما تصدر المجموعة الرابعة التي ضمت الكاميرون، وليبيا، وأنجولا وموريشيوس، وإيسواتيني.

ويتواجد منتخب كاب فيردي في المجموعة الثامنة بكأس العالم إلى جانب إسبانيا، وأوروجواي، والسعودية.

وجاءت قائمة كاب فيردي كالآتي:

حراسة المرمى: فوزينيا (تشافيز البرتغالي) – ماركيو روزا (مونتانا البلغاري) – كارلوس سانتوس (سان دييجو الأمريكي)

الدفاع: ستوبيرا (تورينسي البرتغالي) – روبيرتو دي بيكو (شامروك الأيرلندي) – ديني (البطائح الإماراتي) – لوجان كوستا (فياريال الإسباني) – سيدني كابرال (بنفيكا البرتغالي) - ستيفان موريرا (كولومبوس الأمريكي) - وانجر بينا (طرابزون التركي) - جواو باولو (إس بي الروماني) - كيلف بيريز (إس جيه كي الفنلندي).

الوسط: جاميرو مونتيرو (زفوله الهولندي) – يانيك سيميدو (فارينيسي البرتغالي) - تيلمو أركانجو (فيتوريا جيماريش البرتغالي) - لاروس دوارتي (بوشكاش المجري) - ديروي دوارتي (لودوجوريتس المجري) – كيفين بينا (كراسنودار الروسي).

الهجوم: ريان مينديش (إجدير التركي) – جاري رودريجيز (أبولون القبرصي) – ويلي سيميدو (أومونيا القبرصي) – جوفاني كابرال (إشتريلا أمادورا البرتغالي) – هيليو فاريلا – نونو دا كوستا (اسطنبول باشاك شهير التركي) - داليون ليفرامينتو (كاسا بيا البرتغالي) - جيلسون بينتشيمول (أكرون تولي الروسي).

وانضم كامويش إلى الأهلي، يناير الماضي، قادما من ترومسو النرويجي.

ويبلغ كامويش من العمر 26 عاما وولد في أنجولا.

وانتقل مهاجم الأهلي مبكرا إلى البرتغال ليلعب في ناشئي سبورتنج لشبونة وماريتيمو وكلوب ديبورتيفو ناسيونال.

وتدرج كامويش ليلعب مع الفريق الثاني لماريتيمو ثم رحل إلى أونياو ألميريم.

ورحل كامويش إلى الفريق الثاني في ألفيركا وبعد عام رحل من البرتغال وانتقل إلى سكيليفتيا السويدي ومنه إلى براج عقب عامين.

جميع هذه الانتقالات تمت بدون مقابل مالي حتى غادر السويد متجها إلى ترومسو النرويجي مقابل 250 ألف يورو في فبراير من العام الماضي.