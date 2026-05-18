أمين عمر حكما لمواجهة المصري ضد الأهلي.. وناجي لمباراة بيراميدز أمام سموحة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مواجهات الجولة الختامية من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

ويدير أمين عمر مواجهة المصري ضد الأهلي بينما محمود ناجي حكما لمواجهة بيراميدز أمام سموحة.

وتقام الجولة الأخيرة من الدوري يوم الأربعاء في تمام الثامنة مساء.

وجاء طاقم تحكيم مباراة المصري ضد الأهلي كالآتي:

حكم ساحة: أمين عمر

حكم مساعد 1: محمود أبو الرجال

حكم مساعد 2: أحمد حسام طه

حكم رابع: عبد الرحمن صالح

حكم فيديو: أحمد جابر

حكم فيديو مساعد: مصطفى مدحت

حكم فيديو مساعد 2: محمد أحمد الشناوي

وكان أمين عمر هو حكم مواجهة الدور الأول بين الفريقين والتي انتهت بالتعادل السلبي، ويدير المباراة الخامسة للأهلي هذا الموسم.

وبشكل عام أدار أمين عمر 31 مباراة للأهلي فاز الأحمر في 21 منهم مقابل 8 تعادلات وهزيمتين.

بينما أدار 26 مباراة للمصري، فاز الفريق البورسعيدي في 6 منهم مقابل 12 تعادل و8 هزائم.

وكان أمين عمر قد أدار للأهلي مواجهات غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية والمصري والجونة، وفاز الأهلي في 2 وتعادل مثلهما.

بينما طاقم تحكيم مباراة بيراميدز أمام سموحة كالآتي:

حكم ساحة: محمود ناجي

حكم مساعد 1: أحمد توفيق طلب

حكم مساعد 2: محمد أبو رحاب

حكم رابع: محمود ناصف

حكم فيديو: خالد الغندور

حكم فيديو مساعد: شريف عبد الله

حكم فيديو مساعد 2: هشام القاضي

وأدار محمود ناجي 18 مباراة لبيراميدز نجح في الفوز في 9 منهم مقابل 3 تعادلات و6 هزائم.

وخلال الموسم الجاري أدار 4 مباريات سابقة لبيراميدز بينهم 3 في الدوري ومباراة بكأس مصر، وفاز بيراميدز أمام الاتحاد والجونة وإنبي بينما خسر مواجهة الزمالك.

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.