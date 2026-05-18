كارباخال يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ريال مدريد بعد الرحيل

وجه داني كارباخال قائد ريال مدريد رسالة مؤثرة لجماهير فريقه بعد إعلان قرار رحيله عن النادي.

وأعلن نادي ريال مدريد يوم الاثنين رحيل قائده داني كارباخال بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء تعاقده مع الفريق.

ووجه النادي الشكر لكارباخال، مؤكدا أنه أحد أساطير الفريق ومن أبرز من دافعوا عن قميصه عبر تاريخه.

وجاءت رسالة كارباخال على النحو التالي:

أهلا بكم مدريديستا، لقد حانت واحدة من أصعب اللحظات في حياتي. هذا الأسبوع، سأرتدي قميص ريال مدريد للمرة الأخيرة.

ما زلت أتذكر ذلك اليوم من عام 2002، عندما تلقيت أفضل هدية يمكن أن يتخيلها أي طفل، قميص المئوية ونبأ انضمامي إلى ناشئي ريال مدريد.

لم يكن ذلك الطفل الحالم ليتخيل أبداً أنه كان سيبدأ رحلة حياته. كانت 10 سنوات لا تُنسى، تنقلت فيها بين جميع فئات أكاديمية النادي ، كبرت كلاعب كرة قدم، وقبل كل شيء كبرت كإنسان.

هناك تعلمت ماذا يعني الدفاع عن شعار ريال مدريد، وفهمت أن تكون مدريديا ليس مجرد لعب كرة القدم، بل هو أسلوب حياة.

في 2012، حققنا ذلك الصعود التاريخي مع الفريق الرديف، وهو إنجاز يشعرني بمودة خاصة. بعد ذلك، وبعد عام قضيته في الأراضي الألمانية مع باير ليفركوزن عدت إلى بيتي.

عدت إلى المكان الذي أردت دائما أن أكون فيه. كان حلمي يتحقق، لكن الأفضل كان لم يأتِ بعد.

منذ ذلك الحين، عشنا أياما ستبقى محفورة في التاريخ وفي قلبي، الكأس العاشرة بدوري الأبطال، و3 بطولات دوري أبطال متتالية، وألقاب الدوري، والريمونتادات المستحيلة، وبطولتا دوري أبطال إضافيتان تم تحقيقهما.

فقط من تواجد داخل ملعب سنتياجو برنابيو يمكنه فهم السحر الذي تشعر به عندما يتحدى هذا النادي المستحيل.

لكن الطريق لم يكن دائماً مفروشا بالورود، كانت هناك إصابات، وسقطات، ولحظات من الشك وضعتني تحت الاختبار. ودائماً دائماً كنت أنهض، لأنني إذا كنت قد تعلمت شيئاً حُفر بالنار بفضل هذا الشعار، فهو ألا أستسلم أبدا.

أخبرتكم أنني لن أبخل بأي قطرة عرق في الملعب لأجعل هذا النادي وهذا الفريق أفضل. واليوم، بعد 6 بطولات دوري أبطال و27 لقباً، أرحل وأنا مطمئن البال وقد أوفيت بعهدي. أُغلق هذه المرحلة بعد أكثر من 450 مباراة، قدمت فيها كل شيء.

لا يسعني إلا أن أقول لكم شكراً. شكراً على كل التصفيق، وعلى كل ليلة ساحرة، وعلى دفعنا نحو انتصارات مستحيلة، وعلى تحويل سنتياجو برنابيو إلى مكان تتحقق فيه الأحلام.

شكراً لتواجدكم أيضا في اللحظات الصعبة، وعلى حبكم غير المحدود، والذي جعلني أشعر بأنني جزء من شيء أكبر مني بكثير.

أرحل وقلبي مليء بالامتنان، وأعلم بأنني قدمت كل شيء من أجل هذا النادي. لأن الهوية المدريدية لا تُشرح بل تُعاش.

إلى اللقاء دائما ريال مدريد

وتستمر لعنة شارة القيادة في ريال مدريد ليصبح كارباخال سادس قائد على التوالي يرحل عن النادي بعد ارتداء الشارة.

وكان سيرجيو راموس قد رحل في 2021 ثم مارسيليو 2022 قبل أن يرحل القائد كريم بنزيمة في 2023.

واستمرت لعنة شارة القيادة في 2024 برحيل ناتشو هيرنانديز ثم لوكا مودريتش في 2025 وأخيرا كارباخال في 2026.

وانضم كارباخال إلى ريال مدريد في 2002، وقضى 23 موسما داخل النادي، بينها 13 موسما مع الفريق الأول.

وخاض الظهير الإسباني 450 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 14 هدفا.

وحقق كارباخال 27 لقبا مع الفريق، أبرزها 6 بطولات دوري أبطال أوروبا، إلى جانب 4 ألقاب للدوري الإسباني.

وعلى المستوى الدولي، شارك في 51 مباراة مع منتخب إسبانيا، وتوج بلقب يورو 2024 ودوري الأمم الأوروبية 2023.

ومن المقرر أن يودع كارباخال جماهير ريال مدريد خلال مباراة الفريق الأخيرة في الدوري على ملعب سانتياجو برنابيو.