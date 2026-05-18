ليفربول يعلن تفاصيل تكريم صلاح في أنفيلد

الإثنين، 18 مايو 2026 - 15:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأندرو روبرتسون - إيفرتون وليفربول

أعلن نادي ليفربول تجهيز لوحات جماهيرية في ملعب أنفيلد خلال مباراة برينتفورد الأحد المقبل لتوديع محمد صلاح وأندي روبرتسون.

ويرحل الثنائي عقب نهاية هذا الموسم بعد 9 سنوات مليئة بالألقاب والإنجازات.

وأوضح النادي عبر موقعه أنه سيتم عرض لوحات جماهيرية في ملعب أنفيلد يوم الأحد للاحتفاء بالثنائي قبل رحيله.

ويُعد اللاعبان من أبرز أساطير وركائز نجاحات ليفربول خلال السنوات التسع الماضية، ومن المقرر أن يغادرا النادي في نهاية الموسم الحالي.

وتُعد مباراة الأحد في الدوري الإنجليزي أمام برينتفورد هي الأخيرة لهما بقميص ليفربول، حيث تم التخطيط لتوديع خاص لهما من خلال عروض جماهيرية داخل الملعب.

ومن المقرر أن تساعد مجموعة من المتطوعون في تجهيز هذه اللوحات صباح يوم السبت.

سيقود جمهور مدرج الكوب تكريم محمد صلاح.

بينما سيكرم أندي روبرتسون في مدرج السير كيني دالجليش السفلي.

على أن تُعرض اللوحات قبل انطلاق المباراة.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع والأخير بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 440 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 257 هدفا وصنع 119 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

