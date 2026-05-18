خبر في الجول - موعد إعلان حسام حسن لقائمة كأس العالم النهائية.. وعدد اللاعبين

الإثنين، 18 مايو 2026 - 14:52

كتب : محمد جمال

الجهاز الفني لمنتخب مصر - حسام حسن - تريزيجيه

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على إعلان القائمة النهائية يوم 20 مايو الجاري.

وتختتم مرحلة المنافسة على لقب الدوري يوم 20 مايو بثلاث مواجهات مرتقبة، إذ يستضيف الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا بينما يواجه الأهلي فريق المصري وأخيرا يلعب بيراميدز أمام سموحة.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن المدير الفني سيعلن قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم عقب مباريات تتويج الدوري.

أخبار متعلقة:
منافس مصر - منتخب إيران يبدأ معسكره الأخير في تركيا استعدادا لكأس العالم منافس مصر - مدرب إيران: الظروف صعبة لكن لا يجب أن نبحث عن أعذار مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل رحلة منتخب مصر لمواجهة البرازيل ثم المعسكر منافس مصر - إيران: فيفا استمع إلى شروطنا الـ10 للمشاركة في كأس العالم وقدم حلولا

وتضم القائمة النهائية 26 لاعبا وهم من سيطيرون عقب المعسكر المقرر إقامته في مصر إلى أمريكا للمشاركة في البطولة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق ملامح قائمة حسام حسن لمنتخب مصر في كأس العالم. (مزيد من التفاصيل)

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المحموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

منتخب مصر كأس العالم حسام حسن
نرشح لكم
نيمار: تعرضت لانتقادات غير منطقية.. وأنا جاهز لكأس العالم وأنتظر قرار أنشيلوتي مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل رحلة منتخب مصر لمواجهة البرازيل ثم المعسكر مصدر من المنتخب لـ في الجول: عبد المنعم ضمن قائمة كأس العالم.. وهذا موقف مهدي وثلاثي المرمى قائمة الأردن – عودة الفاخوري على رأس 30 لاعبا في الاختيارات الأولية لكأس العالم منافس مصر - قائمة إيران.. تواجد طارمي وغياب أزمون في الاختيارات الأولية قائمة كوريا - سون وكانج إن على رأس القائمة لـ كأس العالم كادينا سير: بارينيتشيا يغيب عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة 8 لاعبين محتملين؟ كيف يفكر حسام حسن لقائمة منتخب مصر في كأس العالم
أخر الأخبار
الألماني ستيجمان حكما لمواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري 14 دقيقة | الدوري المصري
كارباخال يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ريال مدريد بعد الرحيل 23 دقيقة | الدوري الإسباني
"مستقبلنا له اسم".. برشلونة يعلن تمديد تعاقده مع فليك 56 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين اتحاد الكرة ورويز على التجديد.. وموعد الحسم 57 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: يامال خارج لقاء إسبانيا الافتتاحي بكأس العالم.. وقد يغيب أمام السعودية ساعة | الدوري الإسباني
ليفربول يعلن تفاصيل تكريم صلاح في أنفيلد ساعة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يكشف إصابة فيرمين لوبيز.. وتقارير ترجح غيابه عن كأس العالم ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - موعد إعلان حسام حسن لقائمة كأس العالم النهائية.. وعدد اللاعبين ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529350/خبر-في-الجول-موعد-إعلان-حسام-حسن-لقائمة-كأس-العالم-النهائية-وعدد-اللاعبين