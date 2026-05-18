خبر في الجول - موعد إعلان حسام حسن لقائمة كأس العالم النهائية.. وعدد اللاعبين

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على إعلان القائمة النهائية يوم 20 مايو الجاري.

وتختتم مرحلة المنافسة على لقب الدوري يوم 20 مايو بثلاث مواجهات مرتقبة، إذ يستضيف الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا بينما يواجه الأهلي فريق المصري وأخيرا يلعب بيراميدز أمام سموحة.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن المدير الفني سيعلن قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم عقب مباريات تتويج الدوري.

وتضم القائمة النهائية 26 لاعبا وهم من سيطيرون عقب المعسكر المقرر إقامته في مصر إلى أمريكا للمشاركة في البطولة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق ملامح قائمة حسام حسن لمنتخب مصر في كأس العالم. (مزيد من التفاصيل)

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المحموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا