8 لاعبين محتملين؟ كيف يفكر حسام حسن لقائمة منتخب مصر في كأس العالم

الجمعة، 15 مايو 2026 - 21:46

كتب : محمد جمال

حسام حسن

"توصلت بنسبة 90% لتشكيل منتخب مصر في كأس العالم، وأيضا حارس المرمى الأساسي بالنسبة لي".

هكذا كانت تصريحات حسام حسن المدير الفني للفراعنة قبل اختياراته لقائمة الفريق استعدادا لكأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

كيف يفكر حسام حسن من أجل قائمة المنتخب؟

هناك بعض الأسماء التي ضمنت تواجدها في القائمة بنسبة كبيرة، ومن المستبعد أن ينضم الكثير من اللاعبين جدد عن القائمة السابقة لبطولة كأس أمم إفريقيا الماضية على سبيل المثال.

ولذلك فأن الأسماء التي ضمنت تواجدها قد تكون كالتالي:

الحراس: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – المهدي سليمان (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة القطري) – رامي ربيعة (العين الإماراتي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – أحمد فتوح (الزمالك) -

الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) – مروان عطية (الأهلي) – مهند لاشين (بيراميدز) – إمام عاشور (الأهلي) – محمود صابر (زد).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) – عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – مصطفى محمد (نانت الفرنسي) – إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي).

هناك بعض الأسماء التي سيختار منها حسام حسن مثل:

محمد علاء حارس مرمى الجونة، وأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى البنك الأهلي، إذ سيختار حارس مرمى واحد فقط من هؤلاء.

وسيختار ثنائي من بين خالد صبحي مدافع المصري، ومحمد إسماعيل لاعب الزمالك، وناصر منسي مهاجم الزمالك، وحمزة عبد الكريم لاعب برشلونة، وصلاح محسن لاعب المصري.

ويتواجد منتخب مصر في المحموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

