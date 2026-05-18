نيمار: تعرضت لانتقادات غير منطقية.. وأنا جاهز لكأس العالم وأنتظر قرار أنشيلوتي

الإثنين، 18 مايو 2026 - 13:41

كتب : FilGoal

نيمار - سانتوس

كشف نيمار نجم سانتوس عن جاهزيته البدنية، مشيرا إلى أنه قدم كل ما لديه من أجل التواجد في قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم.

ويتواجد نيمار ضمن القائمة الأولية لمنتخب البرازيل والتي تضم 55 لاعبا.

وقال نيمار في تصريحات للصحفيين: "أشعر أنني بحالة بدنية رائعة، وأتحسن مع كل مباراة".

وأضاف "قدمت أفضل ما لدي، لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق".

وتابع "تعرضت لسنوات من العمل الشاق، ومعها الكثير من الانتقادات غير المنطقية حول حالتي".

وشدد "كان من المحزن طريقة حديث البعض، لكنني عملت بصمت وتحملت كل شيء".

وأوضح "وصلت إلى ما أردته وأنا في حالة جيدة، وأنا سعيد بما قدمته حتى الآن".

واختتم "في النهاية، سيختار كارلو أنشيلوتي أفضل 26 لاعبا لخوض هذه المعركة".

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من المغرب، هايتي، اسكتلندا.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة منتخب مصر في المباريات التحضيرية لكأس العالم في يونيو المقبل استعدادا للمونديال.

