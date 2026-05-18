"لم أشعر بالعدل ورأيت الحكم يحتفل".. رسالة غاضبة من محمد إسماعيل بعد خسارة الكونفدرالية

الإثنين، 18 مايو 2026 - 11:58

كتب : FilGoal

انتقد محمد إسماعيل مدافع الزمالك طاقم تحكيم مواجهة اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية.

وخسر الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في استاد القاهرة.

وتغلب اتحاد العاصمة على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وكتب محمد إسماعيل عبر حسابه على إنستجرام "لم أكن أتخيل يوما أنني سأكتب عن هذا الأمر، لكنكم عرفتم كيف تخفون هذه اللقطة عن مخرج المباراة - لقطة إصابته - وعن تقنية الفيديو وعن الحكم الذي قال أنني من اصطدمت بكتفه".

وشدد "منذ الدقيقة الخامسة وأنا أنزف طوال المباراة، ولم أستطع مساعدة فريقي بالشكل الذي كنت أتمناه".

وكشف إسماعيل "لم أشعر بالعدل في المباراة وعندما رأيت طاقم الحكام يتحفلون بعد المباراة".

واختتم محمد إسماعيل تصريحاته "أخيرا إلى جمهور الزمالك، أنتم الحامي الوحيد لهذا النادي".

محمد إسماعيل يعاني من إصابة العضلة الخلفية وكدمة قوية في الأنف.

وحسمت ركلات الترجيح ثاني ألقاب الفريق الجزائري في الكونفدرالية بعد نسخة 2023 بنتيجة 8-7.

ولأول مرة يخسر الزمالك نهائي قاري بركلات الترجيح بعد 7 محاولات ناجحة سابقة بنسبة 100%.

وحقق السنغالي لامين ندياي اللقب الرابع القاري له بعد دوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر القاري.

وخسر معتمد جمال فرصة الانضمام لمجموعة تاريخية من المدربين المصريين الذين حققوا اللقب القاري للزمالك أو الأندية المصرية.

وسيخوض الفريق الجزائري السوبر الإفريقي للموسم المقبل في انتظار الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي.

