صاروخية موديبا تقرب صنداونز من لقب أبطال إفريقيا قبل الحسم في المغرب

الأحد، 17 مايو 2026 - 19:24

كتب : FilGoal

هدف أوبيري موديبا - صنداونز

تقدم صنداونز الجنوب إفريقي بهدف وحيد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي في لقاء أقيم على ملعب لوفتس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا.

سجل أوبيري موديبا هدف اللقاء الوحيد.

ويُحسم بطل إفريقيا لموسم 2025-26 يوم الأحد المقبل عندما يلتقي الفريقان مجددا على ملعب مركب الأمير عبد الله في المغرب.

اللقاء شهد حدثا غريبا وهو تأخر انطلاق الشوط الثاني لمدة 25 دقيقة بسبب توقف تقنية الفيديو عن العمل.

وفي الإياب يأمل صنداونز إضافة النجمة الثانية له قاريا بعد التتويج في 2019، فيما يسعى الجيش الملكي لتحقيق لقبه الثاني والأول من 1985.

وصف المباراة

اللقاء بدأ هادئا بين لاعبي الفريقين، وطالت فترة جس النبض لأول 15 دقيقة.

وفي الدقيقة 22 جاءت رأسية مروان الوداني أعلى عارضة رونوين ويليامز.

وفي الدقيقة 35 سقط رضا سليم لاعب الفريق المغربي متأثرا بالإصابة وسرعان ما عاد لأرض الملعب.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق أوبيري موديبا بتصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك أحمد تكناوتي حارس الضيوف في الدقيقة 38.

شوط أول انتهى على وقع تقدم صنداونز بهدف صاروخي.

مع نزول لاعبي الفريقين لأرض الملعب، أشار جان جاك ندالا حكم اللقاء للجميع بأن تقنية الفيديو متوقفة عن العمل.

انتظر لاعبو الفريقين ما يقارب 25 دقيقة من أجل انطلاق الشوط الثاني عقب عودة تقنية الفيديو للعمل.

وفي الدقيقة 62 انفرد بريان ليون وسدد برعونة فرصة إضافة الهدف الثاني.

وبعد دقيقتين تألق تكناوتي في التصدي لكرة كوتلوانو ليثلاكو وحولها لركنية.

ومنع القائم في الدقيقة 84 فرصة محققة من كينيث سالينج بعد تصويبة قوية ليظل التقدم 1-0 للفريق الجنوب إفريقي.

ويتأجل الحسم للإياب في المغرب الأسبوع المقبل.

دوري أبطال إفريقيا صنداونز الجيش الملكي
