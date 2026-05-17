صاروخية موديبا تقرب صنداونز من لقب أبطال إفريقيا قبل الحسم في المغرب

تقدم صنداونز الجنوب إفريقي بهدف وحيد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي في لقاء أقيم على ملعب لوفتس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا.

سجل أوبيري موديبا هدف اللقاء الوحيد.

ويُحسم بطل إفريقيا لموسم 2025-26 يوم الأحد المقبل عندما يلتقي الفريقان مجددا على ملعب مركب الأمير عبد الله في المغرب.

اللقاء شهد حدثا غريبا وهو تأخر انطلاق الشوط الثاني لمدة 25 دقيقة بسبب توقف تقنية الفيديو عن العمل.

وفي الإياب يأمل صنداونز إضافة النجمة الثانية له قاريا بعد التتويج في 2019، فيما يسعى الجيش الملكي لتحقيق لقبه الثاني والأول من 1985.

وصف المباراة

اللقاء بدأ هادئا بين لاعبي الفريقين، وطالت فترة جس النبض لأول 15 دقيقة.

وفي الدقيقة 22 جاءت رأسية مروان الوداني أعلى عارضة رونوين ويليامز.

وفي الدقيقة 35 سقط رضا سليم لاعب الفريق المغربي متأثرا بالإصابة وسرعان ما عاد لأرض الملعب.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق أوبيري موديبا بتصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك أحمد تكناوتي حارس الضيوف في الدقيقة 38.

🏆 ℂ𝔸𝔽 ℂ𝕙𝕒𝕞𝕡𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕃𝕖𝕒𝕘𝕦𝕖 🏆 ⚽️ ⒼⓄⒶⓁ: What a strike by Aubrey Modiba! 🚀 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 1⃣➖0⃣ 𝐀𝐒 𝐅𝐀𝐑 🚨 LIVE 🥇 Final: 1st Leg 📺 SABC 1 🌐 https://t.co/26PdrPrnVE#SABCSportFootball #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/AX4nf9Q0Nb — SABC Sport (@SABC_Sport) May 17, 2026

شوط أول انتهى على وقع تقدم صنداونز بهدف صاروخي.

مع نزول لاعبي الفريقين لأرض الملعب، أشار جان جاك ندالا حكم اللقاء للجميع بأن تقنية الفيديو متوقفة عن العمل.

🏆 ℂ𝔸𝔽 ℂ𝕙𝕒𝕞𝕡𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕃𝕖𝕒𝕘𝕦𝕖 🏆 🔎 𝗩𝗔𝗥 𝗗𝗢𝗪𝗡: The 2nd half is slightly delayed due to technical challenges with VAR! 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 1⃣➖0⃣ 𝐀𝐒 𝐅𝐀𝐑 🚨 LIVE 📺 SABC 1 🌐 https://t.co/26PdrPrnVE#SABCSportFootball #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/Y6J0g6rx3Z — SABC Sport (@SABC_Sport) May 17, 2026

انتظر لاعبو الفريقين ما يقارب 25 دقيقة من أجل انطلاق الشوط الثاني عقب عودة تقنية الفيديو للعمل.

وفي الدقيقة 62 انفرد بريان ليون وسدد برعونة فرصة إضافة الهدف الثاني.

🏆 ℂ𝔸𝔽 ℂ𝕙𝕒𝕞𝕡𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕃𝕖𝕒𝕘𝕦𝕖 🏆 🚫 The Brazilians have been unlucky not to double their lead. 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 1⃣➖0⃣ 𝐀𝐒 𝐅𝐀𝐑 🚨 LIVE 🥇 Final: 1st Leg 📺 SABC 1 🌐 https://t.co/26PdrPrnVE#SABCSportFootball #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/yrRnTWe3bU — SABC Sport (@SABC_Sport) May 17, 2026

وبعد دقيقتين تألق تكناوتي في التصدي لكرة كوتلوانو ليثلاكو وحولها لركنية.

ومنع القائم في الدقيقة 84 فرصة محققة من كينيث سالينج بعد تصويبة قوية ليظل التقدم 1-0 للفريق الجنوب إفريقي.

🏆 ℂ𝔸𝔽 ℂ𝕙𝕒𝕞𝕡𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕃𝕖𝕒𝕘𝕦𝕖 🏆 🚫 Teboho Mokoena hit the post. 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 1⃣➖0⃣ 𝐀𝐒 𝐅𝐀𝐑 🚨 LIVE 🥇 Final: 1st Leg 📺 SABC 1 🌐 https://t.co/26PdrPrnVE#SABCSportFootball #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/LLLJmHbuw9 — SABC Sport (@SABC_Sport) May 17, 2026

ويتأجل الحسم للإياب في المغرب الأسبوع المقبل.