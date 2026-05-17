برونو: سعيد برغبة زملائي في تسجيل تمريراتي الحاسمة

الأحد، 17 مايو 2026 - 18:35

كتب : FilGoal

قال برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد إنه سعيد بتحقيق رقم جديد في عدد التمريرات الحاسمة، بعد فوز فريقه على نوتنجهام وإنهاء الموسم بشكل إيجابي.

وحسم مانشستر يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بعد فوز مثير على نوتنجهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 68 في المركز الثالث، خلف أرسنال المتصدر برصيد 79 نقطة، ومانشستر سيتي برصيد 77 نقطة.

وقال برونو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "تحدثت عن هذا الأمر من قبل، والجميع كان يعلم أنه مهم بالنسبة لي. اللاعبون كانوا يحاولون التسجيل من تمريراتي".

وأضاف: "أنا سعيد جدا بالتمريرة الحاسمة وبالفوز أيضا، وأن ننهي الموسم بصورة جيدة".

وتحدث النجم البرتغالي عن فوزه بجائزة لاعب الموسم، قائلا: "إنه امتياز وشرف كبير بالنسبة لي، أن تشعر بأن عملك يتم تقديره من الكثير من الناس."

وأكمل: "أنا ممتن للغاية لاختياري لاعب الموسم".

كما علق برونو على وصوله إلى 20 تمريرة حاسمة هذا الموسم، قائلا: "وصلت إلى 20 اليوم، وما زال أمامنا مباراة أخرى".

وواصل: "هذا هو أعلى رقم أحققه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك أنا سعيد جدا بذلك."

