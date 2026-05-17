انتهت نهائي أبطال إفريقيا - صنداونز (1)-(0) الجيش الملكي.. الحسم في المغرب

الأحد، 17 مايو 2026 - 17:01

كتب : FilGoal

لوكاس ريبيرو - صنداونز

يستضيف صنداونز فريق الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

انتهت

ق 85: القائم يمنع هدفا لصنداونز

ق 64: تكناوتي يتصدى لفرصة محققة

ق 62: انفراد تام ليون يهدر انفرادا تاما

بداية الشوط الثاني بعد تأخر دام 25 دقيقة

المباراة لا زالت متوقفة في انتظار عمل تقنية الفيديو

بداية الشوط الثاني لا زالت متوقفة في ظل إشارة الحكم لتوقف تقنية الفيديو عن العمل

نهاية الشوط الأول

ق 38: جووول صاروخي من ركلة حرة مباشرة سجلها أوبيري موديبا

ق 35: إصابة رضا سليم وخروجه من أرض الملعب

ق 22: رأسية من لاعب الجيش الملكي تمر أعلى العارضة

انطلاق المباراة

دوري أبطال إفريقيا صنداونز الجيش الملكي
