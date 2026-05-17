استراحة نهائي أبطال إفريقيا - صنداونز (1)-(0) الجيش الملكي.. الحارس يمنع الثاني

الأحد، 17 مايو 2026 - 17:01

كتب : FilGoal

لوكاس ريبيرو - صنداونز

يستضيف صنداونز فريق الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ق 64: تكناوتي يتصدى لفرصة محققة

ق 62: انفراد تام ليون يهدر انفرادا تاما

بداية الشوط الثاني بعد تأخر دام 25 دقيقة

المباراة لا زالت متوقفة في انتظار عمل تقنية الفيديو

بداية الشوط الثاني لا زالت متوقفة في ظل إشارة الحكم لتوقف تقنية الفيديو عن العمل

نهاية الشوط الأول

ق 38: جووول صاروخي من ركلة حرة مباشرة سجلها أوبيري موديبا

ق 35: إصابة رضا سليم وخروجه من أرض الملعب

ق 22: رأسية من لاعب الجيش الملكي تمر أعلى العارضة

انطلاق المباراة

