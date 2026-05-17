بمشاركة الحضري.. مصر تستضيف قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2027 الثلاثاء

الأحد، 17 مايو 2026 - 12:47

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استضافة مصر مراسم قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2027.

ومن المقرر أن تقام كأس أمم إفريقيا في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال عام 2027.

وأشار الاتحاد في وقت سابق إلى أن المباراة الافتتاحية للبطولة ستقام يوم 19 يونيو 2027 على أن يقام النهائي في 17 يوليو.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي: "مصر تستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2027 يوم الثلاثاء 19 مايو الجاري في تمام الثالثة عصرا".

وأوضح "القرعة ستكون بحضور 4 من أساطير كرة القدم الإفريقية وهم عصام الحضري وماكس جراديل من كوت ديفوار وويليام تروست إيكونج من نيجيريا وتريزور مبوتو من الكونغو الديمقراطية".

وتقام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027 بمشاركة 48 منتخبا مقسمين على 12 مجموعة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى أمم إفريقيا.

وتنطلق تصفيات أمم إفريقيا يوم 21 سبتمبر المقبل وتنتهي في 30 مارس 2027.

وجاءت مواعيد مباريات التصفيات كالتالي:

الجولتين الأولى والثانية - من يوم 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

الجولتين الثالثة والرابعة - من يوم 9 نوفمبر وحتى 17 نوفمبر.

الجولتين الخامسة والسادسة - من يوم 22 مارس 2027 وحتى 30 مارس.

وكان المغرب قد توج بلقب النسخة الماضية من أمم إفريقيا بعد قرار من كاف كعقوبة على السنغال بسبب التلويح بالانسحاب رغم الفوز في المباراة.

