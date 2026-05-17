تشابي ألونسو: هذه طموحاتي مع تشيلسي

الأحد، 17 مايو 2026 - 11:34

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو - باير ليفركوزن

يطمح الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي الجديد في بناء فريق قادر على القتال من أجل الألقاب.

وأعلن نادي تشيلسي صباح الأحد تعيين تشابي ألونسو كمدير فني للفريق.

وقال تشابي ألونسو لموقع ناديه الجديد: "تشيلسي أحد أكبر الأندية في عالم كرة القدم، ويملؤني فخر كبير بأن أصبح مدربًا لهذا النادي العظيم".

وأضاف "من خلال محادثاتي مع مجموعة الملاك والإدارة الرياضية، أصبح واضحًا أننا نتشارك الطموح نفسه. نريد بناء فريق قادر على المنافسة باستمرار على أعلى مستوى والقتال من أجل الألقاب".

وأكمل المدرب الإسباني "هناك مواهب كبيرة في الفريق وإمكانات هائلة في هذا النادي، وسيكون شرفًا كبيرًا لي أن أقوده".

وأتم "الآن ينصب التركيز على العمل الجاد، وبناء الثقافة المناسبة، وتحقيق البطولات".

ويبدأ مشوار المدرب الإسباني مع تشيلسي بداية من الموسم المقبل.

تشيلسي توصل لاتفاق مع تشابي ألونسو ليصبح المدير الفني الجديد بعقد يمتد لـ 4 مواسم.

وسبق أن تنافس ألونسو مع أندوني إيراولا مدرب بورنموث على تولى تدريب البلوز خلفا لـ ليام روسينيور.

ويقود كالوم ماكفارلين الفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم عقب رحيل روسينيور عن تدريب الفريق.

وخسر تشيلسي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بتعرضه للهزيمة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.

ومن المقرر أن يبدأ تشيلسي فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 28 يوليو، عندما يواجه ويسترن سيدني واندررز الأسترالي في مباراة ودية.

ورحل ألونسو عن تدريب ريال مدريد يناير الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وجاء رحيل ألونسو بعد خسارة نهائي كأس السوبر من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتولى ألونسو تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بداية من كأس العالم للأندية.

وقاد ألونسو الفريق في 34 مباراة وخلالها فاز الفريق في 24 وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

وقبلها تولى تدريب باير ليفركوزن الألماني وقاد الفريق لتحقيق ثنائية تاريخية في موسم 2023-24 بلقبي الدوري والكأس.

