"أريد رؤية ليفربول ينجح حتى بعد رحيلي".. رسالة قوية من صلاح عقب الخسارة من فيلا

السبت، 16 مايو 2026 - 17:58

كتب : FilGoal

يرغب محمد صلاح نجم ليفربول رؤية فريقه "ينجح حتى بعد رحيله بوقت طويل"، وذلك بعد عقب الخسارة الثقيلة من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول بنتيجة 4-2 من أستون فيلا وتراجع للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، في لقاء شهد عودة صلاح للمشاركة كبديل عقب تعافيه من الإصابة.

وكتب صلاح رسالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي

شاهدت هذا النادي ينتقل من مرحلة الشك إلى الإيمان بقدراته، ومن مرحلة الإيمان إلى مرحلة البطولة. استغرق ذلك عملا شاقا، وكنت دائما أفعل كل ما بوسعي لمساعدة النادي على الوصول إلى هناك. لا شيء يجعلني أكثر فخرا من ذلك.

انهيارنا في هزيمة أخرى هذا الموسم كان مؤلما للغاية، وليس هذا ما يستحقه مشجعونا. أريد أن أرى ليفربول يعود إلى كونه الفريق الهجومي الصاخب الذي يخشاه الخصوم، وأن يعود إلى كونه فريقا يحقق البطولات. هذا هو أسلوب كرة القدم الذي أعرف كيف ألعبه، وهذه هي الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها إلى الأبد. لا يمكن التفاوض عليها، وكل من ينضم إلى هذا النادي يجب أن يتأقلم معها.

الفوز ببعض المباريات هنا وهناك ليس ما يجب أن يمثل ليفربول. كل الفرق تفوز بالمباريات.

ليبقى ليفربول دائما ناديا يعني لي الكثير ولعائلتي. أريد أن أراه ينجح حتى بعد رحيلي بوقت طويل.

وكما كنت أقول دائما، فإن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل هو الحد الأدنى، وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك.

وشارك محمد صلاح في المباراة عند الدقيقة 78 ليعود بعد غيابه عن مباراتين بسبب الإصابة.

وعقب اللقاء قال المدرب الهولندي لـ بي بي سي سبورت: "الأمر لا يتعلق بي أو بمدى إحباطي بل هو أمر محبط للجميع سواء للاعبين أو الجهاز الفني وبالتأكيد الجماهير وللاعبين الذين عادوا".

ويخوض صلاح مبارياته الأخيرة بقميص ليفربول بعد رحلة دامت 9 مواسم، وسيكون لقاء برينتفورد الأخير يوم الأحد المقبل في مسيرة صلاح بقميص الريدز.

وضمن أستون فيلا رسميا تأهله لأبطال أوروبا.

وبهذا الانتصار رفع أستون فيلا رصيده للنقطة 62 في المركز الرابع، وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 59 في المركز الخامس.

