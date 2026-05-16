مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لفسخ عقد توروب.. وقيمة الشرط الجزائي

توصل الأهلي لاتفاق مع الدنماركي يس توروب المدير الفني للفريق لفسخ التعاقد بنهاية الموسم الجاري بالتراضي.

وسبق أن كشف FilGoal.com تحرك مجلس إدارة الأهلي لإنهاء العلاقة التعاقدية مع الدنماركي بعد الخسارة من بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وصرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي توصل لاتفاق لفسخ تعاقد يس توروب بالتراضي بعد مباراة المصري الأخيرة في الموسم".

وأضاف "النادي عرض راتب 4 أشهر لفسخ التعاقد (راتب يونيو + 3 أشهر شرط جزائي)، وتوروب طلب 5 أشهر وهو ما تم الاتفاق عليه في النهاية".

وأتم "الاتفاق بين الطرفين سيتم توثيقه عقب مباراة المصري لإنهاء الأمور التعاقدية".

وسبق أن رد توروب على هل آن الأوان للتقدم بالاستقالة بعد الخسارة من بيراميدز في المؤتمر الصحفي: "أعتذر بشدة للجماهير على الخسارة، أعلم هدفهم من الحضور، وأعلم معاناة الجماهير حين لا يفوز الفريق ولكن أنا لا استسلم وقرار الرحيل ليس بيدي".

ويلتقي الأهلي مع المصري يوم الأربعاء المقبل 20 مايو في الجولة الأخيرة لحسم بطل الدوري والمتأهلين للبطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وقاد توروب الأهلي في 35 مباراة حتى الآن فاز في 17 وتعادل في 9 وخسر 9.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة مقابل 51 لبيراميدز و53 للزمالك جولة واحدة على النهاية.