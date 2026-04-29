خبر في الجول - راتب 4 أشهر.. الأهلي يتحرك لفسخ تعاقد توروب بعد نهاية الدوري

تقترب علاقة الأهلي ويس توروب على الانتهاء بنهاية الموسم الجاري.

وسبق أن كشف FilGoal.com دراسة مجلس إدارة الأهلي لـ 3 آراء حول مصير الجهاز الفني بقيادة يس توروب بعد الخسارة من بيراميدز في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يحاول التوصل لاتفاق لرحيل الدنماركي بعد نهاية الدوري مباشرة مقابل الحصول على راتب 4 أشهر (راتب يونيو+ 3 أشهر الشرط الجزائي).

وسبق أن رد توروب على هل آن الأوان للتقدم بالاستقالة بعد الخسارة من بيراميدز في المؤتمر الصحفي: "أعتذر بشدة للجماهير على الخسارة، أعلم هدفهم من الحضور، وأعلم معاناة الجماهير حين لا يفوز الفريق ولكن أنا لا استسلم وقرار الرحيل ليس بيدي".

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وقاد توروب الأهلي في 33 مباراة حتى الآن فاز في 15 وتعادل في 9 وخسر 9.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة مقابل 47 لبيراميدز و50 للزمالك قبل 3 جولات على النهاية.