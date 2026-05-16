واتكينز يكشف نقطة ضعف ليفربول التي استغلها للتسجيل

كشف أولي واتكينز لاعب أستون فيلا نقطة ضعف ليفربول والتي استغلها للتسجيل في مرماه.

وحقق أستون فيلا انتصارا كبيرا أمام ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الإنجليزي لشبكة سكاي سبورتس: "ليفربول يلعب بخط دفاع متقدم ولا يعتمد على مصيدة التسلل، لذلك يكون دفاعه متفككا ويترك مساحات كبيرة يمكنني الانطلاق فيها، ليفربول لديه قلبي دفاع من الطراز العالمي، لكنني أرى المساحات والفرص وأحب الانطلاق خلف الدفاع".

وأتم "كنت محبطا قبل تسجيل الهدف مباشرة لأنني وقعت في التسلل ولم يكن علي أن أكون في هذا الموقف لأن ليفربول يلعب بخط دفاع متقدم جدا، لكن تمكنت من التسجيل بعد دقيقة واحدة".

وسجل رباعية أستون فيلا: مورجان روجرز، وأولي واتكينز هدفين وجون ماكجين ، فيما أحرز هدفا ليفربول فيرجل فان دايك.

وشارك محمد صلاح في المباراة عند الدقيقة 78 ليعود بعد غيابه عن مباراتين بسبب الإصابة.

وضمن أستون فيلا رسميا تأهله لأبطال أوروبا.

وبهذا الانتصار رفع أستون فيلا رصيده للنقطة 62 في المركز الرابع، وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 59 في المركز الخامس.

ومن المقرر أن يواجه أستون فيلا خصمه فرايبورج الألماني في نهائي الدوري الأوروبي.