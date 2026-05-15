كومباني: نوير في كأس العالم؟ لدينا أفضل حارس مرمى ألماني

الجمعة، 15 مايو 2026 - 16:38

كتب : FilGoal

مانويل نوير - ألمانيا

رفض فينسنت كومباني المدير الفني لـ بايرن ميونيخ وضع ضغوط على يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ منتخب ألمانيا لاستدعاء مانويل نوير.

وكشفت شبكة سكاي سبورت الألمانية أن نوير تواجد في القائمة الأولية لمنتخب ألمانيا في كأس العالم. (طالع التفاصيل)

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي: "انضمام نوير لقائمة ألمانيا في كأس العالم؟ مدرب منتخب ألمانيا يواجه ضغطا هائلا لتشكيل قائمة لكأس العالم. ليس من شأن مدرب بايرن ميونيخ التعليق على ذلك الآن. أفضّل أن أتركه يُشكل قائمته بهدوء دون أي تدخل".

وشدد "بايرن ميونخ هو بطل ألمانيا، ولدينا أفضل حارس مرمى ألماني. هذا يغني عن كل شيء".

وخاض مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي 36 مباراة تلقى 39 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 11 مباراة.

وتواجد مانويل نوير ضمن خمسة حراس مرمى في القائمة وفقا للتقرير.

وأعلن نوير اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب ألمانيا في أغسطس 2024 بعد نهاية مشوار منتخب بلاده في يورو 2024 في نصف النهائي.

وأشار التقرير إلى أن عودة نوير إلى كأس العالم باتت احتمالا قويا للغاية، سواء كحارس أساسي أو كخيار بديل على الأقل داخل قائمة المانشافت.

ويأتي سبب اختيار مانويل نوير بسبب المستوى المميز الذي قدمه مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في الدوري وأبطال أوروبا.

وخاض نوير 124 مباراة دولية بقميص ألمانيا في جميع المسابقات وتوج من قبل بلقب كأس العالم 2014.

مانويل نوير ألمانيا بايرن ميونيخ
نرشح لكم
دي بول: أستعد مع ميسي لكأس العالم من الآن بتدريبات مزدوجة بيرناردو سيلفا: أريد حسم مستقبلي قبل كأس العالم مهاجم إنتر ينضم لقائمة كوت ديفوار النهائية المشاركة في كأس العالم منافس مصر – قائمة بلجيكا.. تواجد لوكاكو ودي بروين وانضمام وجه جديد لـ كأس العالم ضربة موجعة للنشامى.. إصابة لاعب الأردن بقطع في وتر أكيليس قبل كأس العالم قائمة اليابان - ناجاتومو على رأس الاختيارات النهائية.. وغياب ميتوما ومينامينو عن كأس العالم ديشامب يكشف سبب استبعاد كامافينجا من قائمة فرنسا قائمة كولومبيا - رودريجز وكوادرادو ضمن الاختيارات الأولية لـ كأس العالم.. وغياب فالكاو
أخر الأخبار
الرحلة مستمرة.. بايرن يعلن تجديد عقد نوير 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بول: أستعد مع ميسي لكأس العالم من الآن بتدريبات مزدوجة 29 دقيقة | أمريكا
"بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده".. بيان من غزل المحلة بشأن علاء عبد العال 34 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: أستحق مدرجا باسمي في ويمبلي.. وتركيزنا على مواجهة تشيلسي فقط ساعة | الكرة الأوروبية
مورينيو: هذه حقيقة مفاوضات ريال مدريد.. وبنفيكا أكبر من الجميع ساعة | الكرة الأوروبية
إيقاف محمد أوناجم 5 مباريات وغرامة مالية ساعة | الوطن العربي
بيرناردو سيلفا: أريد حسم مستقبلي قبل كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مهاجم إنتر ينضم لقائمة كوت ديفوار النهائية المشاركة في كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال 4 تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب"
/articles/529174/كومباني-نوير-في-كأس-العالم-لدينا-أفضل-حارس-مرمى-ألماني