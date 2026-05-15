كومباني: نوير في كأس العالم؟ لدينا أفضل حارس مرمى ألماني

رفض فينسنت كومباني المدير الفني لـ بايرن ميونيخ وضع ضغوط على يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ منتخب ألمانيا لاستدعاء مانويل نوير.

وكشفت شبكة سكاي سبورت الألمانية أن نوير تواجد في القائمة الأولية لمنتخب ألمانيا في كأس العالم. (طالع التفاصيل)

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي: "انضمام نوير لقائمة ألمانيا في كأس العالم؟ مدرب منتخب ألمانيا يواجه ضغطا هائلا لتشكيل قائمة لكأس العالم. ليس من شأن مدرب بايرن ميونيخ التعليق على ذلك الآن. أفضّل أن أتركه يُشكل قائمته بهدوء دون أي تدخل".

وشدد "بايرن ميونخ هو بطل ألمانيا، ولدينا أفضل حارس مرمى ألماني. هذا يغني عن كل شيء".

وخاض مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي 36 مباراة تلقى 39 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 11 مباراة.

وتواجد مانويل نوير ضمن خمسة حراس مرمى في القائمة وفقا للتقرير.

وأعلن نوير اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب ألمانيا في أغسطس 2024 بعد نهاية مشوار منتخب بلاده في يورو 2024 في نصف النهائي.

وأشار التقرير إلى أن عودة نوير إلى كأس العالم باتت احتمالا قويا للغاية، سواء كحارس أساسي أو كخيار بديل على الأقل داخل قائمة المانشافت.

ويأتي سبب اختيار مانويل نوير بسبب المستوى المميز الذي قدمه مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في الدوري وأبطال أوروبا.

وخاض نوير 124 مباراة دولية بقميص ألمانيا في جميع المسابقات وتوج من قبل بلقب كأس العالم 2014.