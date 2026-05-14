سكاي: ناجلسمان يضم نوير في قائمة ألمانيا الأولية لكأس العالم 2026

الخميس، 14 مايو 2026 - 20:20

كتب : FilGoal

كشفت شبكة سكاي سبورت الألمانية عن موقف مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ من الانضمام في القائمة الأولية لمنتخب ألمانيا.

وأوضح التقرير أن مانويل نوير من ضمن 55 لاعبا انضموا للقائمة الأولية للمنتخب الألماني، والتي تم ارسالها إلى الاتحاد الدوري لكرة القدم "فيفا" بعدما استقر عليها جوليان ناجلسمان مدرب المنتخب.

ويتواجد مانويل نوير ضمن خمسة حراس مرمى في القائمة.

وأشار التقرير إلى أن عودة نوير إلى كأس العالم باتت احتمالا قويا للغاية، سواء كحارس أساسي أو كخيار بديل على الأقل داخل قائمة المانشافت.

ويدور نقاش مستمر داخل الجهاز الفني، مع استمرار الاتصالات والمحادثات خلال الأيام الماضية، على أن يتم حسم القرار النهائي بشأن موقف الحارس المخضرم خلال الفترة المقبلة.

ويأتي سبب اختيار مانويل نوير بسبب المستوى المميز الذي قدمه مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في الدوري وأبطال أوروبا.

وخاض مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي 36 مباراة تلقى 39 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 11 مباراة.

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة والتي تضم كل من: كوراساو، وكوت ديفوار، والإكوادور، ولمعرفة المجموعات الآخرى (طالع التفاصيل).

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل، وستقام مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا وهي مباراة مكررة من كأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.

