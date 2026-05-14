سكاي: ناجلسمان يضم نوير في قائمة ألمانيا الأولية لكأس العالم 2026
الخميس، 14 مايو 2026 - 20:20
كتب : FilGoal
كشفت شبكة سكاي سبورت الألمانية عن موقف مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ من الانضمام في القائمة الأولية لمنتخب ألمانيا.
مانويل نوير
النادي : بايرن ميونيخ
وأوضح التقرير أن مانويل نوير من ضمن 55 لاعبا انضموا للقائمة الأولية للمنتخب الألماني، والتي تم ارسالها إلى الاتحاد الدوري لكرة القدم "فيفا" بعدما استقر عليها جوليان ناجلسمان مدرب المنتخب.
ويتواجد مانويل نوير ضمن خمسة حراس مرمى في القائمة.
وأشار التقرير إلى أن عودة نوير إلى كأس العالم باتت احتمالا قويا للغاية، سواء كحارس أساسي أو كخيار بديل على الأقل داخل قائمة المانشافت.
