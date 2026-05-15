24 كاميرا ودرون.. التليفزيون المصري يعلن نقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

الجمعة، 15 مايو 2026 - 16:27

كتب : FilGoal

كاميرا خط المرمى - مصر

ينقل التليفزيون المصري مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك منافسه اتحاد العاصمة في تمام التاسعة مساء السبت في إياب نهائي الكونفدرالية على استاد القاهرة.

وقال المخرج محمد الجوهري رئيس التليفزيون في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام: "يقوم التليفزيون المصري باستخدام 24 كاميرا في إنتاج المباراة."

وأضاف الجوهري "سيتم استخدام كاميرات خاصة ودرون، موزعة طبقاً للاشتراطات العالمية في نقل المباريات الدولية."

وفاز اتحاد العاصمة على حساب الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية مرتين عامي 2019، و2024، بعد الفوز في المباراة النهائية في المرتين أمام نهضة بركان المغربي.

أما اتحاد العاصمة فتوج بكأس الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2023 بعد فوزه أمام يانج أفريكانز في المباراة النهائية.

