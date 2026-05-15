مؤتمر معتمد جمال: جاهزون لسيناريو ركلات الترجيح.. ولا أفكر في مستقبلي مع الزمالك

كشف معتمد جمال مدرب الزمالك، عن جاهزية فريقه لكل السيناريوهات في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك منافسه اتحاد العاصمة في تمام التاسعة مساء السبت في إياب نهائي الكونفدرالية على استاد القاهرة.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إياب النهائي: "جاهزون لكل سيناريوهات المباراة، ومنها سيناريو اللجوء لركلات الترجيح، ونتمنى أن نحسم اللقاء ونحقق الفوز دون اللجوء لهذا السيناريو."

وأضاف "لاعبو الزمالك لديهم خبرات كبيرة، ولا نفكر في الدوري حاليًا، وكل تركيز الفريق على لقاء الغد."

ويلتقي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة لحساب مرحلة التتويج باللقب في الدوري، يوم الأربعاء المقبل.

وأكمل "هدفنا تحقيق لقب الكونفدرالية وسنقاتل من أجل التتويج باللقب، وجميع اللاعبين على أتم الجاهزية للمباراة لتحقيق الفوز."

وعن طريقة لعب الزمالك في مباراة الإياب، رد معتمد جمال "قد نلعب بشكل مختلف عن مباراة الذهاب، نحترم الفريق المنافس وسنخوض المباراة بطريقة متوازنة لتحقيق الهدف المطلوب."

كما أثنى على المدرب السنغالي نداي "لامين نداي مدرب اتحاد العاصمة له اسم كبير."

وتابع "نحترم الشعب الجزائري ونشكرهم على حفاوة الاستقبال في الجزائر خلال مباراتي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، ونرحب بالجماهير الجزائرية في بلدهم الثاني."

وشدد "نحترم التحكيم الإفريقي، وكنت أتمنى أن تكون قرارات الحكم في لقاء الذهاب أفضل."

وأدار الحكم الموريتاني دحان بيدا مباراة الذهاب، فيما يدير الجابوني بيير جيسلان أتشو مباراة الإياب.

وألغى دحان هدفا للزمالك في الدقيقة الأخيرة من المباراة أحرزه جوان بيزيرا، بعد العودة لتقنية الفيديو، ليحتسب ركلة جزاء على الناحية الأخرى لصالح اتحاد العاصمة ضد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأبيض.

وعن مستوى حسام عبد المجيد، رد مدرب الزمالك "المدافع بشكل عام يكون عليه مسؤولية كبيرة جدًا، والطبيعي أن الجميع ينظر للأخطاء فقط، وحسام قدم مباراة كبيرة في لقاء الذهاب، وكان من أفضل اللاعبين الذين ظهروا بشكل جيد في المباريات الأخيرة، ولكن قد يغيب عنه التوفيق في لعبة واحدة فقط، وتحدثت معه وأكدت له أنه من أفضل لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة."

كما تحدث عن موقفه من البقاء أو الرحيل عن الزمالك "لا أفكر في مستقبلي الآن مع الفريق، الأهم بالنسبة لي هو حصول الزمالك على بطولتي الكونفدرالية والدوري."

وأتم "تواجد الجماهير سيكون بمثابة الدافع الكبير للفريق في النهائي، ولا يمثل أي ضغط على الفريق، ونسعى لتقديم مباراة كبيرة تليق بالزمالك."

وفاز اتحاد العاصمة على حساب الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية مرتين عامي 2019، و2024، بعد الفوز في المباراة النهائية في المرتين أمام نهضة بركان المغربي.

أما اتحاد العاصمة فتوج بكأس الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2023 بعد فوزه أمام يانج أفريكانز في المباراة النهائية.