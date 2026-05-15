مؤتمر عمر جابر: لقب الكونفدرالية سيحل أزمات الزمالك.. وهدفنا تحقيق الثنائية

شدد عمر جابر لاعب الزمالك أن الفوز بلقب الكونفدرالية سيساعد النادي، وأن جماهير الأبيض سيكون لها دورا كبيرا في النهائي.

ويستضيف الزمالك منافسه اتحاد العاصمة في تمام التاسعة مساء السبت في إياب نهائي الكونفدرالية على استاد القاهرة.

وقال عمر جابر في المؤتمر الصحفي: "مباراة النهائي غدا مختلفة، وتوقيت المباراة مهم جدا، لأن الزمالك مرتبط بعدها بمباراة حاسمة في الدوري".

وأضاف "الجائزة المادية حال التتويج بالكونفدرالية ستساعد في حل الأزمات المادية التي يمر بها النادي، وجماهير الزمالك تستحق الفرحة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التتويج باللقب".

وأردف "لاعبو الزمالك يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق بطولتي الكونفدرالية والدوري لإسعاد الجماهير، والمباراة النهائية تكون بها تفاصيل مختلفة، والمباراة ليست سهلة ولكن الزمالك هدفه تحقيق اللقب".

وأتم "أقدم التعازي مجددا لمحمد شحاتة بمناسبة وفاة والده، واللاعب أظهر شجاعة كبيرة في لقاء الذهاب، ونسعى لإسعاده بتحقيق اللقب غدا".

وفاز اتحاد العاصمة على حساب الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية مرتين عامي 2019، و2024، بعد الفوز في المباراة النهائية في المرتين أمام نهضة بركان المغربي.

أما اتحاد العاصمة فتوج بكأس الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2023 بعد فوزه أمام يانج أفريكانز في المباراة النهائية.