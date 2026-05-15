منافس مصر – قائمة بلجيكا.. تواجد لوكاكو ودي بروين وانضمام وجه جديد لـ كأس العالم

أعلن رودي جارسيا المدير الفني لـ منتخب بلجيكا القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة التي تضم مصر وإيران ونيوزيلندا.

وأصبحت بلجيكا ثاني منتخب يعلن قائمته النهائية في المجموعة بعد نيوزيلندا. (تعرف على قائمة نيوزيلندا)

وشهدت القائمة انضمام مايك بيندرز حارس ستراسبورج الفرنسي بدلا من ماتس سليز حارس نوتنجهام فورست المصاب.

ويغيب كل من ميكا جودتس لاعب أياكس ولويس أوبيندا مهاجم يوفنتوس وروميو لافيا لاعب تشيلسي لأسباب فنية.

وانضم ماتياس فيرنانديز باردو لقائمة بلجيكا بعدما غيّر جنسيته الرياضية من إسبانيا إلى بلجيكا وحصل على موافقة فيفا قبل يوم من إعلان القائمة النهائية.

ويتواجد روميلو لوكاكو الهداف التاريخي للشياطين الحمر في القائمة رغم مشاكله الفنية في نابولي والإصابة التي جعلته يشارك هذا الموسم في 64 دقيقة فقط طيلة الموسم.

وفي قائمة المخضرمين يتواجد تيبو كورتواوأكسيل فيتسيل وكيفن دي بروين ولوكاكو للمشاركة في المونديال للمرة الرابعة على التوالي، بالإضافة للثنائي وتيموثي كاستاني وتوماس مونييه.

وجاءت قائمة منتخب بلجيكا النهائية لـ كأس العالم 2026

حراسة المرمى

تيبو كورتوا (ريال مدريد - إسبانيا)

سيني لامنس (مانشستر يونايتد - إنجلترا)

مايك بيندرز (ستراسبورج - فرنسا)

دفاع

تيموثي كاستاني (فولام – إنجلترا)

زينو ديباست (سبورتنج لشبونة - البرتغال)

مكسيم دي كويبر – (برايتون – إنجلترا)

كوني دي وينتر (ميلان – إيطاليا)

براندون ميشيل (كلوب بروج – بلجيكا)

توماس مونييه (ليل – فرنسا)

ناثان نجوي (ليل – فرنسا)

جواكين سيز (كلوب بروج – بلجيكا)

آرثر ثيات (إينتراخت فرانكفورت – ألمانيا)

الوسط

كيفن دي بروين (نابولي – إيطاليا)

أمادو أونانا (أستون فيلا – إنجلترا)

نيكولاس راسكين (رينجرز – اسكتلندا)

يوري تيليمانس (أستون فيلا – إنجلترا)

هانز فاناكن (كلوب بروج – بلجيكا)

أكسل فيتسل (جيرونا – إسبانيا)

الهجوم

شارل دي كيتيلاري (أتالانتا – إيطاليا)

جيريمي دوكو (مانشستر سيتي – إنجلترا)

ماتياس فرنانديز باردو (ليل – فرنسا)

روميلو لوكاكو (نابولي – إيطاليا)

دودي لوكيباكيو (بنفيكا – البرتغال)

دييجو موريرا (ستراسبورج – فرنسا)

ألكسيس سايليمايكريس (ميلان – إيطاليا)

لياندرو تروسارد (أرسنال – إنجلترا)

The Class of ’26 for the #FIFAWorldCup 📚 pic.twitter.com/Vdb8WvMsI1 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 15, 2026

ويشارك منتخب بلجيكا للمرة الـ 15 في تاريخه والرابعة على التوالي.

ويعد أفضل مركز لبلجيكا في كأس العالم هو المركز الثالث في 2018 والرابع في 1986.

مواعيد مباريات المجموعة السابعة

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا