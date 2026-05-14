منافس مصر - كريس وود على رأس قائمة نيوزيلندا النهائية لكأس العالم

يتواجد كريس وود مهاجم نوتنجام فورست على رأس قائمة منتخب نيوزيلندا النهائية لكأس العالم 2026.

وغاب وود عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الركبة، وعاد الشهر الماضي للمشاركة في المباريات بعد 6 أشهر من الغياب.

ويتواجد منتخب نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة بنسخة 2026 رفقة مصر وبلجيكا وإيران.

وتشارك نيوزيلندا في كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي (إسبانيا 1982) و (جنوب إفريقيا 2010).

وجاءت قائمة منتخب نيوزيلندا النهائية لكاس العالم كالتالي:

حراسة المرمى: ماكس كروكومب (ميلوول) - أليكس بولسن (ليخيا جدانسك)، مايكل وود (أوكلاند إف سي)

الدفاع: تيم باين (ويلينجتون فينيكس) - فرانسيس دي فريس (أوكلاند إف سي) - تايلر بيندون (نوتنجهام فورست) - مايكل بوكسال (مينيسوتا يونايتد) - ليبيراتو كاكاسي (ريكسهام) - ناندو بيناكر (أوكلاند إف سي) - فين سورمان (بورتلاند تيمبرز) - كالان إليوت (أوكلاند إف سي) - تومي سميث (برينتري تاون).

الوسط: جو بيل (فايكينج)، ماركو ستامينيتش (سوانزي سيتي)، أليكس روفر (ويلينجتون فينيكس)، رايان توماس (بي إي سي زفولي)، لاكلان بايليس (نيوكاسل جيتس)

الهجوم: مات جاربيت (بيتربورو يونايتد) - كريس وود (نوتنجهام فورست) - ساربريت سينج (ويلينجتون فينيكس) - إيلي جاست (ماذرويل) - كوستا بارباروسيس (ويسترن سيدني واندررز) - بن واين (بورت فايل) - بن أولد (سانت إيتيان) - كالوم ماكاوات (سيلكيبورج) - جيسي راندال (أوكلاند إف سي).

وتضم قائمة منتخب نيوزلندا 5 لاعبين من نادي أوكلاند إف سي وهو ناد نيوزلاندي يشارك في منافسات الدوري الأسترالي.

أوكلاند إف سي هو ناد مختلف عن أوكلاند سيتي دائم التواجد في كأس العالم للأندية.

​المهاجم ‌البالغ من ⁠العمر ​34 عاماً هو الهداف التاريخي لمنتخب نيوزيلندا برصيد 45 هدفا منها 9 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

كريس وود سيشارك للمرة الثانية في كأس العالم، بعدما شارك في نسخة جنوب إفريقيا 2010.

وسيلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في الرابعة صباحا من يوم 22 يونيو المقبل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العالم.