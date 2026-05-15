مؤتمر مدرب اتحاد العاصمة: الجمهور لن يسجل أهدافا.. والزمالك تفوق على آخر بطلين لإفريقيا

الجمعة، 15 مايو 2026 - 15:37

كتب : FilGoal

لامين نداي - سعدي رضواني - اتحاد العاصمة

قلل لامين نداي مدرب اتحاد العاصمة الجزائري، من تأثير الحضور الجماهيري على فريقه في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك منافسه اتحاد العاصمة في تمام التاسعة مساء السبت في إياب نهائي الكونفدرالية على استاد القاهرة.

وقال نداي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "فيما يخص ضغط الجماهير، فالمباراة ستكون 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا، والجمهور لا يسجل أهدافا في المباريات، وأتوقع أن تكون المباراة كبيرة على أرض ملعب المباراة."

وأضاف "المباريات النهائية لا تُلعب كل يوم، والجميع في حالة تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وحصد اللقب."

وشدد مدرب اتحاد العاصمة على قوة الزمالك "مباراة الذهاب كانت صعبة، والأهم هو تحقيق الفوز، خاصة وأننا نواجه فريق قوي جدًا، وقريب من الفوز بلقب الدوري على حساب الأهلي وبيراميدز، وهما أخر بطلين لدوري أبطال أفريقيا، وهو ما يظهر قوة الزمالك."

وأكمل "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والتتويج بالكونفدرالية."

وتابع "الزمالك لا يعتمد على المهارات الفردية، وهو فريق جماعي."

وأشار "ألعب دائمًا لتحقيق الفوز وتسجيل الأهداف، وهذا مبدأ لا يتغير، والمباراة ستكون صعبة جدًا وفريقي مستعد لها، والمعطيات تتغير في كل المباريات."

وأتم "سنخوض مباراة الزمالك لتقديم مباراة جيدة كما نتمنى، وأتينا للدفاع عن النتيجة التي حققناها في لقاء الذهاب، وسنلعب بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم."

وفاز اتحاد العاصمة على حساب الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية مرتين عامي 2019، و2024، بعد الفوز في المباراة النهائية في المرتين أمام نهضة بركان المغربي.

أما اتحاد العاصمة فتوج بكأس الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2023 بعد فوزه أمام يانج أفريكانز في المباراة النهائية.

