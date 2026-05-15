بيكام يصبح أول رياضي بريطاني ملياردير

انضم ديفيد بيكام نجم منتخب إنجلترا السابق لقائمة أثرياء بريطانيا، كأول ملياردير رياضي ينضم لقائمة صحيفة "ذا تايمز" في 2026.

وتجاوزت ثروة بيكام وزوجته فيكتوريا حاجز المليار جنيه إسترليني خلال 2026 وبلغت 1.185 مليار جنيه إسترليني.

ويعد بيكام مالكا لنادي إنتر ميامي الأمريكي الذي تقدر قيمته بـ 1.45 مليار دولار أمريكي، كما يشغل منصب سفير لعديد العلامات التجارية العالمية.

فيما أسست زوجته فيكتوريا علامة أزياء باسمها.

وجاء بيكام في المركز الثاني لقائمة أغنى الرياضيين بعد بيرني إيكلستون الرئيس التنفيذي السابق لـ فورملا 1 الذي تقدر ثروته بملياري جنيه إسترليني.

القائمة أيضا شهدت تراجع ثروة جيم راتكليف الشريك في ملكية مانشستر يونايتد لتصبح 15.194 بعدما انخفضت بمقدار 1.85 مليار جنيه إسترليني.

ويحتل لويس هاميلتون بطل العالم في فورملا 1 المركز السابع بقيمة 435 مليون جنيه إسترليني.

بينما يحتل روري ماكلروي بطل بطولة الماسترز للجولف مرتين متتاليتين، المركز السابع برصيد 325 مليون جنيه إسترليني.

وأخيرا يحتل هاري كين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم وآندي موراي لاعب التنس السابق المركز العاشر بالتساوي برصيد 110 ملايين جنيه إسترليني لكل منهما.