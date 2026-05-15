بيكام يصبح أول رياضي بريطاني ملياردير

الجمعة، 15 مايو 2026 - 15:32

كتب : FilGoal

ديفيد بيكام

انضم ديفيد بيكام نجم منتخب إنجلترا السابق لقائمة أثرياء بريطانيا، كأول ملياردير رياضي ينضم لقائمة صحيفة "ذا تايمز" في 2026.

وتجاوزت ثروة بيكام وزوجته فيكتوريا حاجز المليار جنيه إسترليني خلال 2026 وبلغت 1.185 مليار جنيه إسترليني.

ويعد بيكام مالكا لنادي إنتر ميامي الأمريكي الذي تقدر قيمته بـ 1.45 مليار دولار أمريكي، كما يشغل منصب سفير لعديد العلامات التجارية العالمية.

أخبار متعلقة:
بيكام: ميسي لا يفكر إلا في هذا الأمر.. ولا أحد يحب برشلونة مثله بعد معاناة مع الألم 20 عاما.. بيكام يُجري جراحة في اليد منافس الأهلي - إنتر ميامي.. حلم بيكام الذي أصبح حقيقة وميسي جمع فيه رفاقه فرصة لكسر رقم ديفيد بيكام.. وارد براوس ينضم إلى وست هام

فيما أسست زوجته فيكتوريا علامة أزياء باسمها.

وجاء بيكام في المركز الثاني لقائمة أغنى الرياضيين بعد بيرني إيكلستون الرئيس التنفيذي السابق لـ فورملا 1 الذي تقدر ثروته بملياري جنيه إسترليني.

القائمة أيضا شهدت تراجع ثروة جيم راتكليف الشريك في ملكية مانشستر يونايتد لتصبح 15.194 بعدما انخفضت بمقدار 1.85 مليار جنيه إسترليني.

ويحتل لويس هاميلتون بطل العالم في فورملا 1 المركز السابع بقيمة 435 مليون جنيه إسترليني.

بينما يحتل روري ماكلروي بطل بطولة الماسترز للجولف مرتين متتاليتين، المركز السابع برصيد 325 مليون جنيه إسترليني.

وأخيرا يحتل هاري كين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم وآندي موراي لاعب التنس السابق المركز العاشر بالتساوي برصيد 110 ملايين جنيه إسترليني لكل منهما.

ديفيد بيكام هاري كين
نرشح لكم
بعد 17 عاما.. شيموس كولمان يعلن نهاية مشواره بقميص إيفرتون تقرير: برشلونة يتصدر سباق التعاقد مع مرموش.. ومانشستر سيتي منفتح على بيعه "ساهم في أنجح الفترات في تاريخ النادي".. بورنموث يعلن رحيل سينسي سكاي: تأجيل محاكمة توماس بارتي لـ يونيو 2027 مواعيد مباريات الجمعة 15 مايو - ليفربول ضد أستون فيلا ونهائي دوري السلة كورتس جونز: أؤمن بقدراتي في الوسط.. ومستعد لأي دور مع ليفربول هالاند وبرونو يتصارعان على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي جوارديولا وأرتيتا يتصارعان على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
كرة يد - يحيى خالد مرشح لجائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري الفرنسي 37 دقيقة | كرة يد
كومباني: نوير في كأس العالم؟ لدينا أفضل حارس مرمى ألماني 49 دقيقة | في المونديال
نورشيلاند يعلن تفعيل بندء شراء إبراهيم عادل بعقد يمتد حتى 2029 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - علاء عبد العال يبلغ إدارة غزل المحلة برحيله.. وموقف النادي 58 دقيقة | الدوري المصري
24 كاميرا ودرون.. التليفزيون المصري يعلن نقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر معتمد جمال: جاهزون لسيناريو ركلات الترجيح.. ولا أفكر في مستقبلي مع الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر عمر جابر: لقب الكونفدرالية سيحل أزمات الزمالك.. وهدفنا تحقيق الثنائية ساعة | الكرة الإفريقية
منافس مصر – قائمة بلجيكا.. تواجد لوكاكو ودي بروين وانضمام وجه جديد لـ كأس العالم ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال 4 تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب"
/articles/529166/بيكام-يصبح-أول-رياضي-بريطاني-ملياردير