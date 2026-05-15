مؤتمر قائد اتحاد العاصمة: الزمالك اعتمد على إضاعة الوقت.. ومعنوياتنا عالية بعد كأس الجزائر

الجمعة، 15 مايو 2026 - 15:27

كتب : إبراهيم رمضان

يرى سعدي رضواني قائد فريق اتحاد العاصمة الجزائري، أن لاعبي الزمالك اعتمدوا على إهدار الوقت في مباراة الذهاب.

وفاز اتحاد العاصمة على حساب الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال رضواني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إياب النهائي "الزمالك اعتمد على إضاعة الوقت في لقاء الذهاب، ولدينا ثقة في قدراتنا وهدفنا تحقيق اللقب، وتقديم مباراة كبيرة أمام منافس قوي."

ويستضيف الزمالك منافسه اتحاد العاصمة في تمام التاسعة مساء السبت في إياب نهائي الكونفدرالية على استاد القاهرة.

وتحدث قائد اتحاد العاصمة عن استعدادات فريقه لمباراة الإياب "معنويات لاعبي اتحاد العاصمة مرتفعة بعد الفوز بكأس الجزائر، ونركز في الشوط الثاني لإياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حققنا الفوز في لقاء الذهاب."

وتوج اتحاد العاصمة بكأس الجزائر للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على حساب شباب بلوزداد في المباراة النهائية، بهدفين سجلهما الإيفواري درامان كاماجاتي، وأحمد خالدي.

وتابع لاعب اتحاد العاصمة "درسنا الزمالك جيدًا ونعلم نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس، وهدفنا تحقيق الفوز."

وأضاف "اتحاد العاصمة يضم لاعبين مميزين أصحاب خبرات، والفريق الأكثر جاهزية للمباراة هو القادر على تحقيق الفوز، ونتمنى أن يكون جميع لاعبي اتحاد العاصمة في كامل التركيز خلال اللقاء."

وأتم رضواني موجها حديثه إلى الجماهير "أشكر مشجعي اتحاد العاصمة على حضورهم إلى القاهرة لمساندة الفريق، ونشكر مسؤولي الزمالك على حسن الاستقبال، وسنبذل قصارى جهدنا في لقاء الغد للعودة باللقب إلى الجزائر، وإسعاد الجماهير."

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية مرتين عامي 2019، و2024، بعد الفوز في المباراة النهائية في المرتين أمام نهضة بركان المغربي.

أما اتحاد العاصمة فتوج بكأس الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2023 بعد فوزه أمام يانج أفريكانز في المباراة النهائية.

