بعد 17 عاما.. شيموس كولمان يعلن نهاية مشواره بقميص إيفرتون

الجمعة، 15 مايو 2026 - 14:56

كتب : FilGoal

أعلن شيموس كولمان لاعب إيفرتون نهاية مسيرته مع الفريق بعد 17 عاما قضاها داخل جدران النادي.

صاحب الـ 37 عاما حصل على عرض للعمل كمدرب في النادي عقب رجيله، لكنه سيحدد مستقبله في الصيف.

وقال كولمان عبر موقع النادي: "بعد 17 عاما في هذا النادي العظيم، قررت أنه سيكون الأخير لي كلاعب".

وأضاف القائد "أريد شكر الجماهير على دعمهم غير المحدود، ساعدوني أكثر مما أتصور".

وتابع "أشكر زملائي والمدربين والطاقم الفني، شاهدوني سعيدا وحزينا وغاضبا، لكن أفضل لأننا دائما في إيفرتون".

وانضم الأيرلندي لصفوف إيفرتون في 2009 مقابل 60 ألف جنيه أسترليني ثم أصبح القائد في 2019.

وفي 2024 بات أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي.

ولعب كولمان 372 مباراة سجل 22 هدفا وصنع 24.

وسيخوض كولمان آخر مباراة له بقميص الفريق ضد سندرلاند يوم الأحد على المقبل على ملعب إيفرتون.

وعانى الظهير المخضرم من الإصابات في المواسم الأخيرة، واكتفى بخوض 3 مباريات فقط هذا الموسم.

وحصل كولمان على الرخصة التدريبية "يويفا بي" ما يسمح له بالتدريب في فئات الشباب حتى 16 عاما أو كمدرب مساعد.

وسبق أن عمل كولمان كمدرب مؤقت في الفريق رفقة ليتون باينز في 2025 خلال كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بيتربوروه يونايتد عقب إقالة شون دايتش.

