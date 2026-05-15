أربيلوا يرد على مبابي: لم أقل له إنه المهاجم الرابع.. وأنا المدرب الذي يقرر من يلعب

نفى ألفارو أربيلوا المدير الفني لـ ريال مدريد ما قاله كيليان مبابي بأنه أصبح المهاجم الرابع في الفريق.

وخرج مبابي عقب مباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو وأوضح للصحفيين أنه أربيلوا أبلغه بأن المهاجم الرابع في الفريق وهو سبب جلوسه على مقاعد البدلاء. (طالع التفاصيل)

ورد أربيلوا في المؤتمر الصحفي قائلا: "لم أقل لمبابي إنه المهاجم الرابع حاليا، لا بد أنه لم يفهم الأمر جيدا. أنا من يقرر من يلعب وأنا جالس على هذا الكرسي، ولا يهمني إن كنت تخالفني الرأي، أيا كان اسمك. وإن لم يكن، فلينتظر المباراة القادمة".

وأضاف "أتمنى لو كان لديّ 4 مهاجمين، لا أدري ماذا أقول لكم لأنني لا أملك 4 مهاجمين، ولم أقل له شيئا من هذا القبيل. لا بد أنه لم يفهم الأمر جيدا، لا أدري ماذا أقول لكم، لم أقل له إنه المهاجم الرابع".

وشدد "أنا المدرب وأنا من يقرر من يلعب ومن لا يلعب. قبل 4 أيام لم يكن حتى ضمن البدلاء، ولم نخض اليوم مباراة نهائية. سيكون المهاجم الأساسي".

وأتم "كما قلت. ليس لدي أي مشكلة مع أي لاعب. أتفهم استياء اللاعبين الذين لا يلعبون، وأتفهم ذلك، لكنه قرار مبني على الظروف. كان من المنطقي والطبيعي عدم المخاطرة في ظل خوض مباراة أخرى بعد 3 أيام".

وفاز ريال مدريد بنتيجة 2-0 في مباراة شارك فيها مبابي بديلا وصنع هدف الفريق الثاني الذي سجله جود بيلينجهام.

وخسر ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

ويستعد ريال مدريد لختام الموسم بمواجهتي إشبيلية ثم أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.