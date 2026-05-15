مبابي: أربيلوا أخبرني أنني المهاجم الرابع في ريال مدريد.. وكنت محظوظا بوجود هذا الشخص

أوضح كيليان مبابي لاعب ريال مدريد أن ألفارو أربيلوا المدير الفني للفريق أبلغه بأنه المهاجم الرابع للفريق.

وشارك مبابي بديلا في الفوز على أوفييدو بنتيجة 2-0 وصنع الهدف الثاني الذي سجله جود بيلينجهام.

وقال مبابي مع الصحفيين في المنطقة الصحفية عقب مباراة ريال أوفييدو: "لست مصابا أنا بخير 100%، لم ألعب اليوم أساسيا لأن المدرب أخبرني أنني بالنسبة له المهاجم الرابع في الفريق، أتقبل الأمر وسألعب بقدر ما يُتاح لي".

وأضاف "أعتقد أنني لعبت جيدا لأنني صنعت هدف الفوز، وهذا هو المهم الفوز على أرضنا وأن نظل إيجابيين".

وردا على شعوره كمهاجم رابع، أجاب: "اسأل المدرب، ماذا تريدني أن أقول؟ (يضحك) كنت مستعدا للعب أساسيا، لكن القرار قراره. لا يمكنني أن أغضب من المدرب؛ يجب دائما احترام رأيه. وسأعمل بجد في التدريبات والمباريات، بانتظار أن أصبح لاعبا أساسيا".

وواصل "تحليل الموسم؟ أعتقد أننا بدأنا الموسم بداية جيدة: الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا. لكننا خسرنا كل شيء في النصف الثاني من الموسم. هذه هي الحياة. الأمر مؤلم للغاية بالنسبة لنا، لأنني أشعر أننا كنا نمتلك هيكلا وأسلوب لعب ثم فقدنا كل شيء. ومن المؤلم للاعب إنهاء الموسم بدون أي لقب. علينا أن نتعلم، وأن نتقبل أن الناس غير راضين، وأن نتقبل النقد".

ويخرج ريال مدريد الموسم الحالي بدون أي ألقاب بعدما خسر لقبي السوبر والدوري المحلي لصالح برشلونة وودع كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا بشكل مبكر.

وواصل "رأيي الشخصي للموسم؟ أعتقد أن الأمر بسيط للغاية: لم نفز بأي لقب. جميع اللاعبين متفقون على ذلك. الأمر مؤلم، لأننا أتيحت لنا هذا العام فرصة لتقديم أداء أفضل، وأظهرنا ذلك في النصف الأول من الموسم. لكن هذه هي الحياة! وعلينا جميعا مسؤولية تغيير هذا الوضع، لأن هذا ليس ما يُمثله ريال مدريد. ريال مدريد فريق يفوز، ويجب أن يفوز دائما".

وتابع "علاقتي بـ تشابي ألونسو ممتازة. أنا متأكد من أنه سيكون مدربا رائعا، لكن هذا من الماضي. الجميع يعرف رأيي في تشابي، لكن هذا من الماضي. علينا أن نتطلع إلى الأمام، لأننا قادرون على التغيير والتحسن".

وأوضح حقيقة وجود مشاكل مع أربيلوا: "لا، على الإطلاق. كيف يُمكن أن تكون لدي مشكلة لمجرد أنني لا ألعب؟ لا، لا، لا، لا. يجب احترام قرار المدرب. لكل مدرب طريقته الخاصة في اللعب، وفلسفته الخاصة، وأموره التي يفضلها. أو لا يفضلها. وكلاعب، عليك أن تتقبل ذلك. وعليّ فقط أن أبذل قصارى جهدي".

وكشف رأيه عن صافرات الاستهجان، قائلا: "عليك تقبل الأمر. إنها طريقة تعبير الجماهير، ولا يجب أن تأخذه على محمل شخصي. لن يموت أحد الليلة. ومن الطبيعي أن يختار الناس لاعبين للاستهجان عندما لا نفوز. أعتقد أن هذا طبيعي. حدث هذا في ريال مدريد، وحدث في كل نادٍ في العالم. لا أعرف ما المميز في الأمر. عندما لا نفوز، هذه هي الحياة".

وأشاد بـ فلورنتينو بيريز رئيس النادي قائلا: "الرئيس هو أفضل رئيس في العالم، وأفضل رئيس في تاريخ ريال مدريد. لقد كنت محظوظا جدا بوجوده. أعتقد أن طريقة تعامل الناس معه صعبة بعض الشيء، فمع كل ما قدمه لريال مدريد. من الطبيعي أن يعبر الناس عن آرائهم، وألا يكونوا راضين. لكن لا ينبغي لهم أن ينسوا كل ما قدمه الرئيس لهذا النادي. إنه أسطورة هذا النادي، ويعني الكثير لجماهير مدريد وللنادي. إنه لشرف لنا أن يكون معنا. ونأمل أن يبقى معنا لأطول فترة ممكنة".

وأجاب على سؤال هل يفتقد شيئا هذا الموسم، قائلا: "أعتقد ذلك. أنا دائما أسعى لتسجيل الأهداف، هذا جزء من طبيعتي. هذا ما أجيده. لكن هناك فرق بين النصف الأول والثاني من الموسم. في النصف الثاني، غبت أيضا عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابة في الركبة. كانت هذه الإصابة مؤلمة للغاية. غبت عن الكثير من المباريات خلال الموسم، وخاصة أهم جزء منه".

وخاض مبابي 42 مباراة هذا الموسم سجل 41 هدفا في جميع المسابقات وصنع 7 ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني وكذلك دوري أبطال أوروبا.

وردا على مغادرة مقر تدريبات الفريق ضاحكا يوم شجار فالفيردي وتشواميني أوضح "نعم، لم أكن هناك. لم أكن موجودا عندما حدث كل هذا. لذا لا يمكنني تأكيد ما إذا كان قد حدث شيء، لأني لم أكن حاضرا. غادرت مجمع التدريب دون أن أعرف ما جرى. ولأنني كنت مصابا، لم أكن أتدرب مع الفريق. لذا لدي نفس المعلومات التي لديك".

وأتم عن المشاركة في كأس العالم 2026: "فرصة رائعة لجميع اللاعبين للمشاركة في كأس العالم. هذه مشاركتي الثالثة. هناك ضغط كبير، لكنها ممتعة للغاية. أتذكر دائما الطفل الذي كنت عليه في فرنسا، ذلك الذي كان يحلم باللعب في كأس العالم، بتمثيل بلادي. والآن ستكون هذه مشاركتي الثالثة. أتمنى أن نفوز، ونحن نركز على ما يجب علينا فعله. سنصل يوم 28-29 من هذا الشهر بنية تمثيل بلدنا وبذل قصارى جهدنا".

ويتواجد مبابي في قائمة فرنسا النهائية التي تستعد للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويستعد ريال مدريد لختام موسمه بمواجهتي إشبيلية وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني.