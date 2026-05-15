مثل الذهاب.. الزمالك يرتدي طاقمه التقليدي في إياب نهائي الكونفدرالية

يرتدي الزمالك طاقمه التقليدي في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لخوض المباراة غدا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيظهر الفريق بطاقم مكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق اتحاد العاصمة، زيه المكون من القميص باللونين الأحمر والأسود والشورت الأسود، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البنفسجي.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من حمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين ومحمد حسن "تيتو" المدير الإداري، ومحمد شوقي نائب رئيس الجهاز الطبي وسامي السبكي مدير أمن النادي وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، والفولي أبو العلا ومحمد حسني مسؤولي المهمات.

وانتصر اتحاد العاصمة بهدف دون رد ذهابا في إياب المباراة النهائية.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين من أجل حسم اللقب الثالث في تاريخه بالكونفدرالية.

فيما سيحاول الفريق الجزائري حصد اللقب إما بالفوز أو بالتعادل أو في حال الخسارة بفارق هدف وحيد -ليست بهدف دون رد- لحصد اللقب الثاني.

وفي حال اكتفى الزمالك بالفوز 1-0 سيخوض الفريقان ركلات الترجيح لحسم بطل الكونفدرالية.