مثل الذهاب.. الزمالك يرتدي طاقمه التقليدي في إياب نهائي الكونفدرالية

الجمعة، 15 مايو 2026 - 12:06

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد اتحاد العاصمة

يرتدي الزمالك طاقمه التقليدي في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لخوض المباراة غدا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيظهر الفريق بطاقم مكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

أخبار متعلقة:
"من خلال جماهيره".. الزمالك يعلن توفير 35 مليون جنيه عن طريق تطبيق النادي مران الزمالك - تخفيف الأحمال قبل نهائي الكونفدرالية.. وموعد المؤتمر الصحفي لاعب اتحاد العاصمة: مباراتنا ضد الزمالك هي مباراة الموسم في الجول يكشف موقف ثنائي الزمالك من المشاركة في إياب نهائي الكونفدرالية

وفي المقابل، سيرتدي فريق اتحاد العاصمة، زيه المكون من القميص باللونين الأحمر والأسود والشورت الأسود، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البنفسجي.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من حمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين ومحمد حسن "تيتو" المدير الإداري، ومحمد شوقي نائب رئيس الجهاز الطبي وسامي السبكي مدير أمن النادي وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، والفولي أبو العلا ومحمد حسني مسؤولي المهمات.

وانتصر اتحاد العاصمة بهدف دون رد ذهابا في إياب المباراة النهائية.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين من أجل حسم اللقب الثالث في تاريخه بالكونفدرالية.

فيما سيحاول الفريق الجزائري حصد اللقب إما بالفوز أو بالتعادل أو في حال الخسارة بفارق هدف وحيد -ليست بهدف دون رد- لحصد اللقب الثاني.

وفي حال اكتفى الزمالك بالفوز 1-0 سيخوض الفريقان ركلات الترجيح لحسم بطل الكونفدرالية.

الكونفدرالية الزمالك اتحاد العاصمة
نرشح لكم
مدرب اتحاد العاصمة: سنقدم أفضل ما لدينا للعودة بلقب الكونفدرالية المدير الرياضي لاتحاد العاصمة: هدفنا التسجيل في القاهرة بنهائي الكونفدرالية مران الزمالك - تخفيف الأحمال قبل نهائي الكونفدرالية.. وموعد المؤتمر الصحفي بقيادة معلول والمثلوثي.. الصفاقسي يحجز المركز الثالث محليا ويتأهل للكونفدرالية بعد التتويج بلقب الدوري الرواندي.. الهلال السوداني يتحرك لتسجيل إنجازه في موسوعة جينيس لاعب اتحاد العاصمة: مباراتنا ضد الزمالك هي مباراة الموسم مجموعة مصر - تعادل المغرب وتونس في كأس الأمم للناشئين في الجول يكشف موقف ثنائي الزمالك من المشاركة في إياب نهائي الكونفدرالية
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: أفرجنا عن المكافآت المتأخرة للاعبين قبل مواجهة المحلة 4 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: تأجيل محاكمة توماس بارتي لـ يونيو 2027 8 دقيقة | الدوري الإسباني
أربيلوا يرد على مبابي: لم أقل له إنه المهاجم الرابع.. وأنا المدرب الذي يقرر من يلعب 24 دقيقة | الدوري الإسباني
مثل الذهاب.. الزمالك يرتدي طاقمه التقليدي في إياب نهائي الكونفدرالية 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مبابي: أربيلوا أخبرني أنني المهاجم الرابع في ريال مدريد.. وكنت محظوظا بوجود هذا الشخص 39 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب اتحاد العاصمة: سنقدم أفضل ما لدينا للعودة بلقب الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
المدير الرياضي لاتحاد العاصمة: هدفنا التسجيل في القاهرة بنهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
قائمة اليابان - ناجاتومو على رأس الاختيارات النهائية.. وغياب ميتوما ومينامينو عن كأس العالم ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لوصيف الكونفدرالية 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529155/مثل-الذهاب-الزمالك-يرتدي-طاقمه-التقليدي-في-إياب-نهائي-الكونفدرالية