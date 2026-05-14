قائمة فرنسا - غياب جريزمان وكامافينجا.. ومبابي على رأس الهجوم في كأس العالم

الخميس، 14 مايو 2026 - 22:07

كتب : FilGoal

أعلن ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا القائمة النهائية للديوك المشاركة في كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وضمت القائمة التي كشف عنها ديديه ديشامب، 26 لاعبا على رأسهم كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.

ويغيب عن قائمة فرنسا كل من: إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد، وأنطوان جريزمان جناح أتلتيكو مدريد.

وشارك منتخب فرنسا في كأس العالم 16 مرة سابقة وهذه المشاركة رقم 17، وتمكنوا من تحقيق اللقب مرتين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان (ميلان) - بريك سامبا (لانس) - روبان ريسر (ستراسبورج).

الدفاع: جول كوندي (برشلونة) - لوكاس دين (أستون فيلا) - ويليام ساليبا (أرسنال) - دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ) - مالو جوستو (تشيلسي) - إبراهيما كوناتي (ليفربول) - ثيو هيرنانديز (الهلال) - لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - ماكسينس لاكروا (كريستال بالاس).

الوسط: أوريلين تشواميني (ريال مدريد) - أدريان رابيو (ميلان) - مانو كونيه (روما) - نجولو كانتي (فنربخشة) - وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان) - مايكل أوليس (بايرن ميونيخ) - ريان شرقي (مانشستر سيتي) - مجناس أكيلوش (موناكو) - ماركوس تورام (إنتر ميلان) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس).

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة والتي تضم كل من: السنغال، والعراق، والنرويج.

ويفتتح منتخب فرنسا مواجهاته في كأس العالم أمام السنغال 16 يونيو المقبل في تمام العاشرة مساء، ولمعرفة مواعيد مباريات المنتخب الآخرى (طالع التفاصيل).

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك لجنوب إفريقيا وهو افتتاح مكرر لكأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.
