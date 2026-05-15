مدرب اتحاد العاصمة: سنقدم أفضل ما لدينا للعودة بلقب الكونفدرالية

يدرك حاج عدلان مساعد مدرب اتحاد العاصمة مدى صعوبة مباراة إياب نهائي الكونفدرالية ضد الزمالك.

وانتصر اتحاد العاصمة بهدف دون رد ذهابا في إياب المباراة النهائية.

وقال مساعد مدرب اتحاد العاصمة عبر صحيفة "النهار" الجزائرية: "وصلنا إلى مصر للدفاع عن تقدمنا الذي سجلناه في مباراة الذهاب بهدف لصفر".

وأضاف "ندرك أن المباراة ستكون صعبة، لكن سنقدم أفضل ما لدينا من أجل العودة باللقب".

وأتم "نسينا نتيجة الذهاب، وكامل تركيزنا منصب على المباراة المقبلة، واللاعبون واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم".

ويستعد الزمالك لخوض لقاء الإياب يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين من أجل حسم اللقب الثالث في تاريخه بالكونفدرالية.

فيما سيحاول الفريق الجزائري حصد اللقب إما بالفوز أو بالتعادل أو في حال الخسارة بفارق هدف وحيد -ليست بهدف دون رد- لحصد اللقب الثاني.

وفي حال اكتفى الزمالك بالفوز 1-0 سيخوض الفريقان ركلات الترجيح لحسم بطل الكونفدرالية.