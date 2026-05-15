المدير الرياضي لاتحاد العاصمة: هدفنا التسجيل في القاهرة بنهائي الكونفدرالية

الجمعة، 15 مايو 2026 - 11:26

كتب : FilGoal

الزمالك ضد اتحاد العاصمة

يأمل سعيد عليق المدير الرياضي لاتحاد العاصمة الجزائري أن يسجل لاعبي فريقه هدفا في شباك الزمالك إيابا في القاهرة والعودة بلقب الكونفدرالية.

وانتصر اتحاد العاصمة بهدف دون رد ذهابا في إياب المباراة النهائية.

وقال المدير الرياضي لاتحاد العاصمة عبر صحيفة "النهار" الجزائرية: "لعبنا شوط أول بالجزائر، وفزنا به، الآن سنخوض الشوط الثاني في مصر، وعلينا الفوز به أيضا".

وأضاف "في النهائي من الضروري أن تكون في القمة، وهدفنا تسجيل هدف في مصر، من أجل العودة بالكأس".

وأتم "اعتاد لاعبينا على مثل هذه المباريات الكبيرة، ولمست فيهم رغبة، وعزيمة كبيرتين".

ويستعد الزمالك لخوض لقاء الإياب يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين من أجل حسم اللقب الثالث في تاريخه بالكونفدرالية.

فيما سيحاول الفريق الجزائري حصد اللقب إما بالفوز أو بالتعادل أو في حال الخسارة بفارق هدف وحيد -ليست بهدف دون رد- لحصد اللقب الثاني.

وفي حال اكتفى الزمالك بالفوز 1-0 سيخوض الفريقان ركلات الترجيح لحسم بطل الكونفدرالية.

