مواعيد مباريات الجمعة 15 مايو - ليفربول ضد أستون فيلا ونهائي دوري السلة

وصل الموسم الكروي 2025-26 لأنفاسه الأخيرة.

ويقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباريات اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين.

الدوري الإنجليزي

يفتتح أستون فيلا وضيفه ليفربول الجولة 37 من المسابقة بلقاء يبدأ في العاشرة مساءً على ملعب فيلا بارك.

ويعلق على المباراة عامر الخوذيري.

الدوري المصري لكرة السلة

وفي الثامنة مساءً تقام المباراة الرابعة من نهائي الدوري السوبر المصري لكرة السلة 2025-26 بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وتذاع المباراة على أون سبورت ماكس.

ويتفوق الأهلي في السلسلة بنتيجة 2-1 ويحتاج للفوز من أجل حسم اللقب، وفي حال فاز الاتحاد سيلجأ الفريقان لمباراة فاصلة حاسمة لإعلان بطل الموسم الحالي.

كرة يد

ويواصل منتخب مصر استعداداته لكأس العالم 2027 بمواجهة أيسلندا وديا.

وتبدأ المباراة في الرابعة عصرا وتذاع عبر أون سبورت.